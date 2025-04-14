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رياضة

بالفيديو.. سواريز يعود إلى الواجهة بعضة جديدة

عمر سلامي
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بالفيديو.. سواريز يعود إلى الواجهة بعضة جديدة
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لويس سواريز

خطف لويس سواريز الأنظار بعدما قام بـ”عض” زميله في فريق إنتر ميامي الأميركي جوردي ألبا، خلال شجار في الدقائق الأخيرة من مواجهة نادي لوس أنجلوس في كأس  الكونكاكاف.

وكشف مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن سواريز أثناء الاشتباك قام بعض ألبا من يده عن طريق الخطأ.

وكانت عضة سواريز لجوردي ألبا ضعيفة وغير مقصودة، حيث توقف لما أدرك بأنه كان بصدد عض يد زميله.

واشتهر سواريز بـ”عض المنافسين”، وكانت العضة الأبرز ضد الإيطالي جورجيو كيليني في كأس العالم 2014، وبسببها تعرض لإيقاف مدته 4 أشهر.

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