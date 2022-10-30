بالفيديو.. سويسرا تطلق أطول قطار ركاب في العالم

سجّلت شركة سكك حديد سويسرية رقماً قياسياً لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة، السبت، على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب..

وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن شركة ريتيان لسكك الحديد سيرت قطاراً يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، ويضم 100 عربة ركاب، و4 محركات على طول مسار ألبولا- برنينا من بريدا إلى برغون.

وكانت منظمة اليونسكو قد صنّفت، في العام 2008، هذا المسار باعتباره موقعاً للتراث العالمي، حيث يمر عبر 22 نفقاً، بعضها بشكل حلزوني، عبر الجبال، وفوق 48 جسراً، منها جسر لاندفاسر الشهير.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن الرحلة بأكملها، والبالغة حوالي 25 كيلومتراً، استغرقت حوالي ساعة.

بدوره، قال ريناتو فاسياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا، والاحتفال بمرور 175 عاماً على إنشاء السكك الحديدية السويسرية.

وقبل القطار السويسري، كان الرقم القياسي لأطول قطار ركاب قد سُجل في بلجيكا، من قِبل الشركة الوطنية البلجيكية للسكك الحديدية في عام 1991، إذ بلغ طوله 1732.9 متر، ويتألف من 70 عربة.