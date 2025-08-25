بالفيديو.. سيدتان محجبتان تلكمان رجلا روسيا لهذا السبب!

تداولت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لامرأتين محجبتين قامتا بمهاجمة رجل بطريقة شرسة في محطة مترو موسكو بسبب تنمره عليهما وإهانة زيهما الإسلامي.

وأظهرت اللقطات المصورة، أن المرأتين اللتين قيلا إنهما من جمهورية “داغستان” وهما بطلتان في الملاكمة، ومعروفتين على المستوى المحلي، تحملان خبرة طويلة في الحلبة، قامتا برد الإهانة بلكمات قوية على وجه الرجل الذي أستهزأ بهما.

ولفت العراك الذي دار بين السيدتين والرجل المارة، واثنين من رجال الأمن اللذين تدخلا لفض الاشتباك.

وأثارت هذه الحادثة جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا على ضرورة احترام حدود الآخرين، في هذا السياق قالت إحدى السيدات على منصة “اكس”: “الرجل الذي بدأ الموقف بسخرية وجد نفسه في لحظات يتلقى درسًا عمليًا في الاحترام، ليس بالضرب، بل بحزم كلامي واستعراض للقدرة البدنية جعلته يتراجع سريعًا، لقد أدرك أنه تجاوز حدوده”.

وأضافت: “الحادثة سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت مثالًا على أن الاستهزاء بالمعتقدات والملابس الدينية يمكن أن يرتد على صاحبه”. تابعت قائلة: “كثيرون أشادوا بشجاعة المرأتين وحكمتهما في التعامل مع الموقف”.

واستحسن فائز الرويلي هذا الموقف الشجاع من المرأتين، وكتب: “هذا الروسي المتطرف، وكثير من الناس مثله يصدق عليه المثل: “يخاف ما يستحي”، لذلك أحيانا القانون لا ينصفك ولا ينفعك بشيء، لكن إذا خاف منك الناس سلمت من شرهم، حتى في عالم الحيوان البقاء للأقوى”.

وتابع “لكن ضربتها لهذا المتطرف تجلي عن القلب علة “.

وغرّد حمود جلوي: “سوف يعاقب عقابا شديدا، إن صحت الحادثة، لأن روسيا قوانينها صارمة في هذا الشأن”.