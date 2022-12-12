بالفيديو.. سيول تجتاح مكة والخروج للضرورة القصوى
اجتاحت سيول جارفة بعض المناطق في مكة المكرمة، بسبب هطول أمطار غزيرة، ما دفع بالسلطات للتحذير من الخروج إلا للضرورة القصوى.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الأمطار التي هطلت على مكة، الإثنين، دفعت ببعض الجهات التعليمية لتعليق الدراسة، والمساجد للمناداة بالصلاة في المنازل.
وانتشر على موقع تويتر فيديو للسيول الناتجة عن الأمطار في منطقة الشرائع بمكة المكرمة.
أمطار وسيول الشرائع بمكة.
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— هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 11, 2022
وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي: “نؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة”.
وأعلنت جامعة الطائف عن “تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة، الاثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت”.
#جامعة_الطائف تعلق الدراسة حضورياً في الطائف وفروع الجامعة، غدًا الاثنين بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر “البلاك بورد”.
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 11, 2022
كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، الاثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.
#تعليق_الدراسة ليوم غد الاثنين في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 11, 2022
وأكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن “هناك إغلاق للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: “حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار”.
من جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي أن “مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة” في أحد الطرقات، مؤكدا عدم تسجيل إصابات.
مدني #مكة_المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة في طريق الجعرانة – القوبعية، ولا إصابات. pic.twitter.com/1R7KkrPBum
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2022
وفي شأن متصل، فإنه مع سيول شمال مكة، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يصلوا في بيوتهم، وأذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت “صلوا في رحالكم فجر الاثنين”.