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الجزائر

بالفيديو.. سيول تجرف عشرات السيارات بزيغود يوسف

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. سيول تجرف عشرات السيارات بزيغود يوسف
ح.م
السيول التي خلفتها الأمطار بولاية قسنطينة

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية قسنطينة مساء الأحد في تضرر العديد من السيارات بعدما جرفتها السيول بزيغود يوسف.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديوهات تظهر الخسائر التي خلفتها الأمطار الأخيرة وعلى رأسها انجراف العشرات من السيارات.

من جانبها كشفت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن تدخل وحداتها بزيغود يوسف حيث تم إنقاذ ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 55 سنة وانتشاله من داخل سيارته التي جرفتها السيول.

 كما قامت المصالح ذاتها بإخراج العديد من السيارات التي جرفتها السيول ومن ثم فتح حركة المرور خاصة على مستوى شارع الإستقلال وشارع 24 فيفري وحي العركة، بالإضافة إلى امتصاص و إخراج المياه من العديد من المحلات التجارية والمساكن.

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