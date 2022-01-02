بالفيديو.. شابة ألمانية تشهر إسلامها بأحد مساجد برلين

أشهرت شابة ألمانية إسلامها بأحد مساجد برلين، بعدما اعتنقته، مؤخرا، على يد شاب فلسطيني من قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد دعى الشاب الفتاة للإسلام وحدثها عنه، لفترة من الزمن حتى اقتنعت به وأعلنت عن رغبتها في نطق الشهادتين.

وكتب الشاب “محمد تمراز” تدوينة عبر حسابه على فيسبوك جاء فيها: “كان ختام هذه السنة خيرا. الحمد والشكر لله وحده الذي وفقني لمساعدة هذه الفتاة لاعتناق الإسلام، أشكر أصحابي الذين شاركوني هذه الفرحة”.

ونشر عبر قناته على يوتيوب مقطعا مصورا وثق من خلاله لحظة نطقها للشهادتين باللغتين الألمانية والعربية، وتوضيح معناهما لها، ليقدم لها في الختام هدية وكوفية فلسطينية، ويقوم بتوزيع الحلوى على الموجودين.

وأعرب نشطاء مسلمون عن فرحتهم باعتناق الشابة للإسلام عن قناعة، وتداولوا الفيديو الذي نطقت فيه بالشهادتين على نطاق واسع.

وكانت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، نشرت في أفريل الماضي ونقلتها الأناضول، قد كشفت عن ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين في السنوات القليلة الماضية، ليسجل 5.6 ملايين جراء هجرة اللاجئين إليها.

وحملت الدراسة -التي أعلنها المكتب بالتعاون مع وزارة الداخلية الألمانية- عنوان “حياة المسلمين في ألمانيا 2020″، وجاءت بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

وبحسب الدراسة، يعيش ما بين 5.3 و5.6 ملايين مسلم حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4% حتى 6.7% من إجمالي السكان. ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015، فقد زاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص.

ويبلغ عدد المسلمين من أصول تركية في ألمانيا 2.5 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من العدد الكلي للمسلمين في البلاد.

كما أشارت الدراسة إلى أن هناك 1.5 مليون مسلم قادمين من دول تتحدث اللغة العربية، منهم 19% من الشرق الأوسط، و8% من شمال أفريقيا.

وأوضحت أن 21% من إجمالي عدد المسلمين في البلاد عبارة عن أطفال أقل من 15 عاما، و22% تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، و5% أكبر من 65 عاما، لافتة إلى أن 47% من المسلمين مواطنون ألمان.