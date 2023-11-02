-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. شابة بريطانية تعتدي على المناصرين لغزة في شوارع لندن

جواهر الشروق
  • 951
  • 1
بالفيديو.. شابة بريطانية تعتدي على المناصرين لغزة في شوارع لندن

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اعتداء شابة بريطانية على المناصرين لغزة في شوارع لندن.

يظهر في المقطع الذي لاقى رواجا واسعا، بعض الأشخاص وهم يوزعون على المارة منشورات لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، والمتعرضين لإبادة عرقية جراء الغارات الصهيونية منذ أزيد من 3 أسابع، ومن بين المارة بدأت إحداى الشابات بالصراخ والسباب الآثم.

وحين حاول الموزعون للمنشورات تفاديها، واصلت صراخها ومدت يدها لتضرب أحدهم.

وتزامنت هذه الحادثة مع ما شهدته شوارع العاصمة البريطانية، الثلاثاء، من مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل تمادي الكيان الصهيوني في عربدته وإصراره على تحويل القطاع المحاصر إلى مقبرة جماعية.

مقالات ذات صلة
فلسطينية توثق لحظات القصف الصهيوني من منزلها

فلسطينية توثق لحظات القصف الصهيوني من منزلها

قضية تحرير مجندة.. إسرائيليون بانتظار توضيح “أبو عبيدة” لعدم ثقتهم بنتنياهو!

قضية تحرير مجندة.. إسرائيليون بانتظار توضيح “أبو عبيدة” لعدم ثقتهم بنتنياهو!

بالفيديو.. ليلى علوي تكشف عن أمنيتها الخاصة بفلسطين منذ التسعينيات

بالفيديو.. ليلى علوي تكشف عن أمنيتها الخاصة بفلسطين منذ التسعينيات

أنجلينا جولي تنشر صورة لمجزرة جباليا وتقصف زعماء العالم!

أنجلينا جولي تنشر صورة لمجزرة جباليا وتقصف زعماء العالم!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • احمد

    الصهاينة في كل مكان ترفع فيه راية فلسطين .

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد