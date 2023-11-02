بالفيديو.. شابة بريطانية تعتدي على المناصرين لغزة في شوارع لندن

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اعتداء شابة بريطانية على المناصرين لغزة في شوارع لندن.

يظهر في المقطع الذي لاقى رواجا واسعا، بعض الأشخاص وهم يوزعون على المارة منشورات لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، والمتعرضين لإبادة عرقية جراء الغارات الصهيونية منذ أزيد من 3 أسابع، ومن بين المارة بدأت إحداى الشابات بالصراخ والسباب الآثم.

وحين حاول الموزعون للمنشورات تفاديها، واصلت صراخها ومدت يدها لتضرب أحدهم.

وتزامنت هذه الحادثة مع ما شهدته شوارع العاصمة البريطانية، الثلاثاء، من مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل تمادي الكيان الصهيوني في عربدته وإصراره على تحويل القطاع المحاصر إلى مقبرة جماعية.