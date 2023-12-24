بالفيديو.. شابة جزائرية فلسطينية توجه هذا النداء للرئيس تبون!

وجهت شابة جزائرية فلسطينية، متواجدة حاليا بمصر، نداء إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كي يتدخل لإجلاء عائلتها من قطاع غزة.

ونشرت الشابة، وتدعى أمل عزمي مقطع فيديو تتحدث فيه عن إصابة أفراد من عائلتها في غزة وعدم تمكن السفارة الجزائرية التي كانت على تواصل حثيث معها من إجلائهم.

وقالت أمل أن 3 من اخواتها أصبن جراء القصف العنيف وأن أختها أريج مصابة في العمود الفقري ولا تستطيع الحراك.

وطلبت من متابعيها مشاركة فيديو الاستغاثة كي يصل للرئيس تبون بالقول: “أنا أمر بأسوأ ما يمكن أن تتخيلوه! أطلب منكم أن تساعدوني في إيصال صوت عائلتي لرئيس الجمهورية الجزائرية لإجلاء أفراد عائلتي كاملة من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن”.

وأضافت أن العالقين بالقطاع المتعرض للقصف الصهيوني هم: “عائلة عزمي جمعة شامية، ناهد محمد شامية، أسيل عزمي شامية، أريج عزمي شامية، أبوبكر عزمي شامية، محمد عزمي شامية، علي عزمي شامية، عمر عزمي شامية”.