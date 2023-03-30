بالفيديو.. شابة مصرية ترفع الآذان خلال رمضان في مدينة أمريكية

حصلت شابة مصرية على تصريح لرفع الآذان في الصلوات الخمس خلال رمضان، من مساجد مدينة استوريا الأمريكية لأول مرة.

وسبق للمصرية رنا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي أن تقدمتا بطلب للجهات المختصة للحصول على تصريح يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد حي استوريا الذي تقيمان فيه منذ نحو 31 سنة.

وعبّرت رنا عن بالغ سعادتها وشعورها بالفخر بهذا الإنجاز الذي وصفته بـ “التاريخي” لكونها استطاعت أن تحصل على قرار برفع الأذان خلال الشهر الفضيل.

وكتبت عبد الحميد في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: “أخبار تاريخية.. مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد استوريا التي نشأت فيها”.

أضافت: “يعني أنك ستسير في شارع استوريا وستسمع صوت الأذان قريبا”.

وتابعت: “بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم، في تلك الصلوات لدينا نداء جميل للصلاة، يتم مناداة بصوت عال للأغلبية المسلمة”.

ونشرت رنا ووالدتها مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى التي رُفع فيها الأذان في استوريا، وعلقتا: “الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع استوريا لأول مرة”.