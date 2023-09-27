بالفيديو.. شاب تركي يلقب بـ”الشيطان” يعتنق الإسلام ويؤدي العمرة!

احتفى نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي باعتناق الشاب التركي إيفي بايجان الملقب بـ “الشيطان، للإسلام، وظهوره وهو يؤدي مناسك العمرة.

وتداول نشطاء على “تيك توك” مقطع فيديو للمدون التركي باسم “زيباني”، المعروف بعدائه الشديد للإسلام، وهو ينطق الشهادتين معلنا اعتناقه الإسلام، كما ظهر وهو يؤدي مناسك العمرة مرددا: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك”.

يذكر أن بايجان أو “الشاب الشيطاني” كما يلقبونه، والبالغ من العمر 18 عاما، معروف بنشره مقاطع مصورة بشعارات شيطانية، وقد فاجأ متابعيه بنشر لحظات ذهابه للعمرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات، “الله أكبر”.

وحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت فقد اشتهر بايجان بشعره الوردي، لكنه ظهر في العمرة صابغا شعره باللون الأسود، بينما تغير أسلوبه في الحديث تماما، وشوهد وهو يتوضأ ويصلي.

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وسبق أن أعلن إيفي أنه كان في الواقع شيطانا، وأن عمره 456 عاما مدعيا أنه “نبي عبدة الشيطان”، وأنه قَبِل الحصان ذا القرن الوردي كإله، زاعما أن 15% من سكان تركيا سيكونون من عبدة الشيطان.

وتصدّر الحديث عن بايجان منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث علّق الصحفي جوكهان كهرمان على مظهر إيفي الجديد قائلا، “الإسلام يجعل الناس جميلين، إن الإسلام قادر على صناعة أشخاص جدد”.

وعلّقت هوليا يورت المتخصصة في اللغة والأدب، على توبة صانع المحتوى قائلة، “الله هو الذي يغير القلوب ويحكم القلوب، ويديرها ويضعها فيما يريد، أسأل الله أن تكون توبته دائمة”.

وعلّقت المدونة أوزلم كرس قائلة، “آمل أن يعيش الإسلام بمعانيه الحقيقية، وألا يكون قد فعل ذلك لأجل الشهرة”.

وفي تعليقها على الموضوع، استشهدت الناشطة باشاك يلدرم بالآية رقم 56 من سورة القصص “إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”.

وبرزت ظاهرة عبادة الشيطان للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية في 1966 بما سُميت كنيسة الشيطان، وتطورت إلى أشكال مختلفة رافقت السحر والطقوس الغريبة في ممارستها، بدءا من التضحيات ببشر وحيوانات، وصولا إلى شرب الدماء.

وعادة ما يخلف هؤلاء شعارات في الأماكن التي يرتكبون فيها جرائمهم؛ مثل: الصلبان المعكوسة، والنجوم الخماسية التي ترمز إلى السحر، والأرقام التي ترمز إلى الشيطان.