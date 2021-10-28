-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: تنبيه جديد حول أمطار رعدية عبر 22 ولاية
جواهر

بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة بالضرب في شارع عام بالسعودية

جواهر الشروق
  • 1189
  • 0
بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة بالضرب في شارع عام بالسعودية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء شاب بالضرب على فتاة في شارع عام ليلا بالسعودية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، شابا يضرب فتاة في شارع تبوك ليلا، وسط تدخل مجموعة من الشبان الذين حاولوا الإمساك به لمنعه من متابعة اعتدائه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وأكد المتحدث الإعلامي إلقاء القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.

مقالات ذات صلة
قانونية جزائرية تساعد اللاجئين السوريين بألمانيا

قانونية جزائرية تساعد اللاجئين السوريين بألمانيا

ملتقى دولي للمرأة الجزائرية شهر ديسمبر القادم

ملتقى دولي للمرأة الجزائرية شهر ديسمبر القادم

الجيران يروون شهاداتهم.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام من زفافها والزوج يتهم الجن!

الجيران يروون شهاداتهم.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام من زفافها والزوج يتهم الجن!

بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل! 

بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل! 

محجّبة سعودية تشعل مواقع التواصل بفيديو غنائي مع محمد حماقي

محجّبة سعودية تشعل مواقع التواصل بفيديو غنائي مع محمد حماقي

خبراء يحذرون: لهذا السبب لا تنشروا صور أطفالكم على مواقع التواصل!

خبراء يحذرون: لهذا السبب لا تنشروا صور أطفالكم على مواقع التواصل!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد