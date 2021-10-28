بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة بالضرب في شارع عام بالسعودية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء شاب بالضرب على فتاة في شارع عام ليلا بالسعودية.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، شابا يضرب فتاة في شارع تبوك ليلا، وسط تدخل مجموعة من الشبان الذين حاولوا الإمساك به لمنعه من متابعة اعتدائه.
#السعودية : القبض على شخص ضرب فتاة بأحد المرافق العامة في #تبوك .#فيديو pic.twitter.com/xFDVuPIjkX
— موطني (@Mawteeni) October 27, 2021
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.
سناب الداخلية :
عقب ظهوره في مقطع فيديو – القبض على شخص ضرب فتاة بأحد المرافق العامة في تبوك pic.twitter.com/IXw0XjnrDM
— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 27, 2021
وأكد المتحدث الإعلامي إلقاء القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة منطقة تبوك : القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك pic.twitter.com/cwz4tlLsNj
— الأمن العام (@security_gov) October 27, 2021
يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.