بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة بالضرب في شارع عام بالسعودية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء شاب بالضرب على فتاة في شارع عام ليلا بالسعودية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، شابا يضرب فتاة في شارع تبوك ليلا، وسط تدخل مجموعة من الشبان الذين حاولوا الإمساك به لمنعه من متابعة اعتدائه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وأكد المتحدث الإعلامي إلقاء القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.