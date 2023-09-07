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بالفيديو.. شاب يقتحم حفل زفاف حبيبته ويقتل عريسها!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. شاب يقتحم حفل زفاف حبيبته ويقتل عريسها!
صحف تركية
لحظة القبض على القاتل

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثق لحظة اقتحام شاب لحفل زفاف حبيبته وإطلاقه النار على عريسها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الحادث المأساوي شهدته ولاية ديار بكر بتركيا، أين أقدم صلاح الدين أكتاش على قتل العريس البالغ 20 عاما، أمام الضيوف بـ 8 رصاصات، ثم لاذ بالفرار.

وأضافت صحف تركية أن أكتاش كان قد تقدم من قبل لطلب يد حبيبته ولكنها رفضته، ما دفعه لوضع خطة انتقامية، ليتسبب بمقتل العريس وإصابة طفل في العاشرة من عمره برصاصة مرتدة.

ولفض العريس أنفاسه الأخيرة بالمستشفى بينما تم القبض على منفذ الهجوم، البالغ 26 عامًا، وهو من أقارب العروس، مختبئا في بيت أحد أصدقائه.

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