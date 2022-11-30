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بالفيديو.. شاهد ردّ فعل بايدن بعد الفوز على إيران في مونديال قطر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. شاهد ردّ فعل بايدن بعد الفوز على إيران في مونديال قطر
أرشيف
جو بايدن

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء، ابتهاجا كبيرا بفوز منتخب بلاده لكرة القدم، على نظيره الإيراني بهدف لصفر. في ختام دور المجموعات من مونديال قطر.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو، فقد ألقى بايدن كلمة مقتضبة حول فوز المنتخب الأمريكي، في أثناء إلقائه خطابا بولاية ميشيغان، قال فيها: “يا لها من مباراة. لقد فعلوها”.

وأضاف بايدن:”عندما تحدثت إلى المدرب واللاعبين، قلت لهم يمكنكم القيام بذلك. ولقد فعلوها، إن الله يحبهم، أعتقدت أنكم قد ترغبون في سماع هذا”.

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى ثمن نهائي المونديال، في المركز الثاني بالمجموعة بعد إنجلترا. عقب فوزه على إيران (1-0)، وفوز الإنجليز على ويلز (3-0).

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