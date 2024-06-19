بالفيديو.. شاهد على معاناة حجاج الجزائر بمنى وصعيد عرفة يفضح الإهمال الصارخ

فضح النائب البرلماني الجزائري، عز الدين زحوف، إهمال المسؤولين للحجاج بمنى وصعيد عرفة، حيث نقل صورة كارثية عن الوضع هناك، تناقض ما تم الترويج له عن حسن التسيير والتنظيم.

وقال البرلماني مخاطبا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بخصوص صون وحفظ كرامة حجاجنا الميامين في منشور عبر حسابه على فيسبوك إن آباءنا وأجدادنا يحجون منذ مئات السنين، ويتوقعون أداء الركن الخامس بسكينة وخشوع، وخدمات جيدة من الديوان الوطني للحج والعمرة باعتباره المسؤول عن تنظيم العملية، خاصة أمام تجاربه الثرية وخبراته المتراكمة والإمكانيات التي تسخرها الدولة.

ولخص زحوف ما أسماه بالمآسي المتكررة والمهازل المستنسخة في حق الآلاف من حجاجنا العجائز والشيوخ وحتى من هم أقل سنا في 7نقاط على رأسها الغياب التام لأعضاء البعثة، عدا بعض أعوان الحماية المدنية وبعض الأئمة، ما أدى إلى تسجيل حالات تيه كثيرة في صفوف الحجاج وتخلي سائقي الحافلات عنهم في منتصف الطريق من عرفة إلى مزدلفة ثم منى.

فيما يتعلق بالإسكان، أوضح النائب أن حجاجا كثيرين كانوا يفترشون الأرض والممرات في انتهاك صارخ لعزة وكرامة الجزائري، دون الحديث عن غياب النظافة في دورات المياه والذي قد يتسبب في تفشي الأمراض المعدية، وأيضا غياب المياه الصالحة للشرب في ذروة الحرارة والعطش.

وعرج على الإهمال الذي طال الحرائر الجزائريات، حيث تحدث عن تدافعهن عند مدخل المركز من أجل تحصيل الإطعام، كما أشار إلى انتهاك حرمتهن بدخول العمال الأجانب عليهن لخيامهن دون استئذان.

في سياق متصل قال النائب زحوف في تصريح للشروق أونلاين إن ما شهده من مآسي أعطاه انطباعا وكأن الجزائر تنظم موسم الحج للمرة الأولى بالرغم من التجارب الثرية للجهات المعنية في هذا المجال واصفا ما حصل بالعبث واللامبالاة.

وكشف أن بعض أعوان البعثة كانوا ينزعون سترتهم للتهرب من المسؤولية حتى لا يسألهم الحجاج عن شيء، وحتى لا يقوموا بواجبهم كما ينبغي، لافتا إلى أن المؤطرين لم يتفقدوا الحجاج إلا في حالات نادرة وفي الغالب لالتقاط الصور ونشرها!

من جانبها نشرت صفحة حجاج ومعتمري الجزائر عبر فيسبوك مقطع فيديو أظهر الإهمال التام لحجاجنا الميامين في صعيد عرفة، حيث قال ناشر الفيديو إنهم لم ينتقلوا إلى مزدلفة بعد مع أن الوقت كان يشير إلى منتصف الليل.

وأعطى مجموعة من النواب البرلمانيين المتواجدين بالبقاع المقدسة، ملاحظات بخصوص موسم حج 1445 ملخصة فيما يلي:

1ـ عدم وجود قوائم بأسماء المؤطرين من إداريين، مرشدين، حماية مدنية، أطباء وممرضين، وأرقام هواتفهم ليتصل بهم الحجاج سواء كدليل مكتوب يسلم للحجاج أو في المراكز أو الفنادق.

2ـ عدم تواصل هؤلاء المؤطرين بالحجاج أو وزيارتهم أو تفقدهم الا في الحالات النادرة وأغلبها لأخذ الصور ونشرها.

3ـ فوضى عارمة في نقل الحجاج سواء من المطارات أو الفنادق أو مختلف المشاعر المقدسة تسببت في حوادث مختلفة أبرزها: ترك حجاج في الفنادق، ترك العشرات في عرفة، والعشرات في مزدلفة.

4ـ عدم وجود أي رقابة أو تنسيق بين أفراد البعثة وسائقي الحافلات مما تسبب في عدم توقف بعض الحافلات في مزدلفة ونقل الحجاج إلى منى مباشرة، ترك الحجاج بمزدلفة والهروب بأمتعتهم دون عودة ونهب ممتلكاتهم ورمي الأمتعة في مراكز الأمتعة المجهولة، وتعرض الحجاج إلى الابتزاز من طرف السائقين وأخذ الأموال عنهم مقابل نقلهم.

5ـ اشتغال بعض مؤطري البعثة بجمع المال فقط عن بعض العجزة للنيابة عنهم في الجمرات والطواف وعدم التكفل بالمهام المنوطة بهم.

6ـ لا يوجد تفويج منظم في مختلف المشاعر المقدسة لنقل الحجاج خاصة من يجهل كيفية آداء الشعيرة والاكتفاء أحيانا بنقل مجموعة صغيرة مقابل أثمان مما حرم الكثيرين من آداء الشعيرة على أكمل وجه ومنهم من ترك واجبات كالنزول بمزدلفة أو الحلق لعدم وجود موجه.

7ـ عدم وجود مسؤول ظاهر في المراكز يشتكي إليه الحجاج أو يسألونه.

8ـ ظهور نادر للأطباء في المراكز ومعاملة غير لائقة للحجاج فيها تذمر بدل الحنو والمرافقة وطيب المعاملة.

9ـ افتقار الجهاز الطبي لأدنى المواد الأساسية للاستعمال كالضمادات ومواد التطهير وغيرها.

10ـ اذا استثنينا حالات نادرة للتوجيه الديني فإن أغلب المرشدين فقدوا في المراكز ومنهم من نزع سترة البعثة حتى لايعرف ويرهق بأسئلة الحجاج.

11ـ ولا يستثنى من هذا التقصير الوكالات الخاصة منها الوكالة العمومية تورينيغ التي ينطبق عليها نفس الملاحظات بل أحيانا لم تلتزم ببرنامج الإطعام في المراكز ولم تسلم كامل الوجبة للحجاج وغياب مؤطري الوكالة في المراكز.

12ـ الشارة التي سلمت للحجاج تفتقر إلى كامل معلومات التوجيه كرقم الشارع وهو أهم دليل توجيهي والهاتف الموجود عليها مغلق.

13ـ عدد الحجاج يفوق عدد الأسرة بكثير ولا يرجع السبب إلى الحجاج غير النظاميين بل فوضى التوزيع مثل المركز 123به 850حاج وعدد أسرة الإيواء في منى أقل من 500 سرير ورغم فتح مركز جديد غير أن عدد الحجاج الذين بقوا دون أسرة يفوق 100.

14ـ المؤسسات التي تم التعاقد معها في الإيواء لم توفر كامل الحقائب المهداة من مظلة وسجادة إلى كل الحجاج بل سلمت البعض فقط، وتوزيع الإطعام كان فوضويا.

15ـ تواطؤ بعض مؤطري هذه المؤسسات وحتى بعض أفراد البعثة مع الحجاج غير النظاميين وإدخالهم للمراكز دون رقابة أو محاسبة.

16ـ غياب تام للمسؤولين عن البعثة وعدم تفقدهم للحجاج والاطلاع على أوضاعهم.

17ـ سوء إدارة ملف المفقودين وعدم وجود مصدر معلوماتي في المراكز بخصوصهم.