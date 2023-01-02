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بالفيديو.. شاهد لحظة اعتراض سفينة محمّلة بالمخدرات في بحر العرب

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. شاهد لحظة اعتراض سفينة محمّلة بالمخدرات في بحر العرب
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سفينة محمّلة بأطنان من المخدرات في بحر العرب

نشرت البحرية الفرنسية يوم الإثنين، مقطع فيديو، يصوّر مشاهد لضبط سفينة بدون راية، كانت محمّلة بـ4 أطنان من المخدرات في بحر العرب.

وقالت القوات الفرنسية إن السفينة كانت تحتوي على نصف طن من الهيروين، و3.5 طن من  القنب، لحظة اعتراضها في عرض البحر.

وقدّرت البحرية قيمة المخدرات المحجوزة بـ50 مليون دولار. وقالت إنها قد تكون موجّهة بشكل رئيسي إلى السوق الأوروبية.

وتعمل الفرقاطة الفرنسية التي ضبطت سفينة المخدرات، في إطار تحالف دولي للقوّات البحرية في المنطقة، يتّخذ من البحرين مقرا له.

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