بالفيديو.. شاهد لحظة تدخّل مروحيات الحماية المدنية لإخماد حرائق بجاية

تمكّنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، من إخماد جميع الحرائق المندلعة في غابات المنطقة منذ ثلاثة أيام، بعد استخدام إمكانيات معتبرة، بينها مروحيتان.

ونشرت مديرية الحماية المدنية ببجاية، صورا ومقاطع فيديو لطلعات مروحيات الإطفاء التي كانت تنقل المياه من الشواطئ القريبة، قبل نقلها إلى أماكن الحرائق في المرتفعات الغابية.

وقد سجّلت في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نحو 40 حريقا في مناطق كيبوش بأدكار، وأمالو، وكنديرة، وبوخليفة. وقد ساهمت فرقة من مديرية الحماية المدنية بسطيف في عمليات الإطفاء.