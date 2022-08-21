بالفيديو.. شاهد هدف بن ناصر “البديع” في شباك أتلانتا

سجّل الدولي الجزائري ونجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر مساء الأحد، هدف التعادل لفريقه في شباك أتلانتا، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

بن ناصر وقّع هدفه في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، مستغلّا تمريرة من الركنية، أودعها ببراعة في شباك أتلانتا، بعد مراوغة الدفاع.

ومنح الجزائري نقطة المركز الثالث في الكالتشيو لفريقه بعد وصول رصيده من مقابلتين إلى 4 نقاط، في حين يتصدّر كلّ من نابولي وإنتر ميلانو بـ6 نقاط لكل منهما.