بالفيديو.. شبيه الأمير عبد القادر يريد فرصته لدخول عالم التمثيل

ناشد شبيه الأمير عبد القادر السلطات المعنية مساعدته من أجل دخول عالم التمثيل وتجسيد شخصية بطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، ومؤسس الدولة الجزائرية.

وطالب شبيه الأمير، في فيديو عبر قناة الشروق نيوز من وزيرة الثقافة فتح الأبواب في وجهه وإعطاءه الفرصة لدخول عالم التمثيل.

وقال الشاب مهدي يوسف ابن مدينة معسكر، وهو ممثل مسرحي: “كل الأبواب مغلوقة علي.. مكاش سند ولا واحد يعاوني.. كاين الأصدقاء والعائلة تاعي لي شجعوني باش نمثل وراني نطلب من وزيرة الثقافة تعاوني”.

وأضاف مهدي بأنه يحب شخصية الأمير عبد القادر، لأنه رمز من رموز الدولة وشخصية معروفة عالميا، وكان شاعرا وكاتبا ورجل مقاومة وقائدا، لافتا إلى أنه لا يوجد فيلم عن هذا البطل.

وخاطب السلطات المعنية بالشأن الثقافي قائلا: “يحوسو على الشبه كاين.. يحوسو على الألبسة عندي 5 بدلات تشبه التي كان يرتديها الأمير عبد القادر”.

وتتميز شخصية الأمير عبد القادر، وتجربته في مواجهة العدوان الفرنسي بالتنوع والثراء، فقد قاد الشعب الجزائري للمواجهة، والدفاع عن الوطن طوال 17 عاما حقق فيها الكثير من الانتصارات بالرغم من تقدم أسلحة جيش العدو.

كان تعليمه الديني صوفياً سنياً، أجاد القراءة والكتابة وهو في سن الخامسة، كما نال الإجازة في تفسير القرآن والحديث النبوي وهو في الثانية عشرة من عمره ليحمل بعد ذلك بسنتين لقب “حافظ” وبدأ بإلقاء الدروس في الجامع التابع لأسرته في مختلف المواد الفقهية.

شجعه والده على الفروسية وركوب الخيل ومقارعة الأنداد، والمشاركة في المسابقات التي تقام آنذاك، فأظهر تفوقا مدهشا.

بالرغم من استخدام الجيش الفرنسي الرصاص والنيران لإحراق القرى الجزائرية؛ إلا أن فرنسا عجزت عن احتلال الجزائر في بداية الأمر، واعترفت بهزائمها أمام الجزائريين الذين استخدموا الخيول والسيوف، فناشدت فرنسا كل الدول الأوروبية لإمدادها بالجنود والأسلحة المتقدمة.

وقفت أوروبا كلها خلف فرنسا، وأمدتها بالسلاح والجنود؛ في الوقت الذي خذل فيه حكام العرب الأميرَ عبد القادر فلم يستجيبوا لرسائله، ولم يقدموا له عونا، ونجحت فرنسا في إغراء بعض ضعاف النفوس بالمال؛ فخانوا وأرشدوا الفرنسيين عن الأماكن التي يوجد فيها الأمير، لينفى بعد القبض عليه إلى إسطنبول.