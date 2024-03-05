بالفيديو.. شبيه رونالدو يصنع الحدث في مدرجات ملعب النصر

خطف شاب شبيه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار وحصد شعبية واسعة في المدرجات، خلال حضوره إحدى المباريات بملعب نادي النصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عشاق نادي النصر السعودي، مقطع فيديو ظهر فيه الشاب التركي جوكمن أكدوجين، وهو ويرتدي قميص لاعب النصر وبنفس قصة الشعر وقلد نفس حركاته، فيما تهافت الكثيرون لالتقاط الصور معه.

كما أظهر مقطع فيديو جمهور النصر وهو يتفاعل مع الشاب ويردد عبارة “سي” الشهيرة لكريستيانو، خلال تواجده بالمدرجات.