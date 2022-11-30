بالفيديو .. شبيه نيمار يكشف سبب تنقله إلى قطر
أكد البرازيلي إيغون أوليفيرا، شبيه النجم نيمار، أنه تنقل إلى قطر من أجل لفت الأنظار، وإثارة ضجة وسط الجماهير.
ولدى استضافته في برنامج مجلس قناة الكأس القطرية، قال شبيه نيمار: “أحاول دائما إعطاء القليل من نيمار للجماهير”.
وأضاف معلقا على سؤال حول الشهرة وتأثيراتها على تقييد تحركاته: “إنه ثمن الشهرة، ويجب أن أقبل هذا، لقد أتيت إلى هنا لأثير ضجة”.
شبيه نيمار عبر #مجلس_قناة_الكاس: أتيت إلى #مونديال_قطر لأثير ضجة! #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@neymarjr pic.twitter.com/xyhVWuecvp
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
ولفت شبيه نيمار الأنظار خلال تواجده في قطر لمتابعة مباريات المونديال، خاصة في ظل تسابق الجماهير لأخذ صور تذكارية معه.
وسبق لشبيه نيمار أن خدع المسؤولين ودخل إلى أرضية الملعب الذي استضاف لقاء البرازيل وسويسرا، ظنا منهم أنه نيمار الحقيقي.
Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU
— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022
كما نشر حساب الشبكة الأميركية المختصة بالشؤون الرياضية، “فوكس سوكر”، مقطع فيديو لشبيه نيمار وهو يتجول في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، وعلقت: “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”، في إشارة إلى الاعتقاد بأنه اللاعب بالفعل.
ليس في غرفته❌
نيمار في المدرجات!🤷
تفاجأ الجمهور في استاد 974 بوجود شبيه للنجم البرازيلي في مدرجات لقاء سويسرا 😅
الجميع يريد التقاط صورا معه 📸#في_المونديال pic.twitter.com/BLGjr555Cf
— FilGoal (@FilGoal) November 28, 2022
ثم سرعان ما عاد الحساب وعلق على التغريدة بتحديث جديد، قال فيه: “نيمار لديه شبيه مقنع جدا”.
شبيه نيمار يخدع منظمين الملعب ويسمحون له بالدخول لأرضية الملعب ظنًا بإنه نيمار😂pic.twitter.com/8vPHMFKS0V
— Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2022