بالفيديو .. شبيه نيمار يكشف سبب تنقله إلى قطر

أكد البرازيلي إيغون أوليفيرا، شبيه النجم نيمار، أنه تنقل إلى قطر من أجل لفت الأنظار، وإثارة ضجة وسط الجماهير.

ولدى استضافته في برنامج مجلس قناة الكأس القطرية، قال شبيه نيمار: “أحاول دائما إعطاء القليل من نيمار للجماهير”.

وأضاف معلقا على سؤال حول الشهرة وتأثيراتها على تقييد تحركاته: “إنه ثمن الشهرة، ويجب أن أقبل هذا، لقد أتيت إلى هنا لأثير ضجة”.

ولفت شبيه نيمار الأنظار خلال تواجده في قطر لمتابعة مباريات المونديال، خاصة في ظل تسابق الجماهير لأخذ صور تذكارية معه.

وسبق لشبيه نيمار أن خدع المسؤولين ودخل إلى أرضية الملعب الذي استضاف لقاء البرازيل وسويسرا، ظنا منهم أنه نيمار الحقيقي.

كما نشر حساب الشبكة الأميركية المختصة بالشؤون الرياضية، “فوكس سوكر”، مقطع فيديو لشبيه نيمار وهو يتجول في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، وعلقت: “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”، في إشارة إلى الاعتقاد بأنه اللاعب بالفعل.

ثم سرعان ما عاد الحساب وعلق على التغريدة بتحديث جديد، قال فيه: “نيمار لديه شبيه مقنع جدا”.