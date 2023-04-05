بالفيديو.. شجار عنيف في داربي إنتر وجوفنتوس

عرفت اللحظات الأخيرة من داربي إيطاليا، بين إنتر وجوفنتوس، توترا كبيرا في الأعصاب، بسبب طريقة احتفال لوكاكو بهدف التعادل في مرمى اليوفي.

وكان فريق “السيدة العجوز” متقدما بهدف، دون رد، قبل أن يتحصل “النيراتزوري” على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة، نجح لوكاكو في ترجمتها إلى هدف وإدراك التعادل.

وعقب الهدف احتفل لوكاكو بوضع إصبعه على فمه وهو ينظر لجماهير جوفنتوس، ما تسبب في غضب لاعبي الفريق وأدى إلى حدوث مشاجرة بينهم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه لوكاكو بعدها مباشرة .

واشتعلت أحداث المباراة بعد نهايتها وتم طرد هاندانوفيتش وكوادرادو من جانب حكم المباراة.

وحدثت مشاجرات أخرى بين لاعبي الفريقين أيضا في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.

وحسم التعادل مواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا، بين جوفنتوس وإنتر ميلانو على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، بنتيجة 1ـ1.