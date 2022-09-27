-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالفيديو.. شركة النقل بالسكك الحديدية تكشف المزايا الـ6 للقطارات الليلية

الشروق أونلاين
  • 440
  • 0
بالفيديو.. شركة النقل بالسكك الحديدية تكشف المزايا الـ6 للقطارات الليلية

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن ما توفره القطارات الليلية من مزايا للمسافرين.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” فيديو يوضح ما يتوفر في القطارات الليلية.

1- قطارات مجهزة بعربات أعيد تأهيلها لتستجيب لكل مستلزمات راحة المسافر من كراسي، أسرة وأفرشة مريحة.

2- يتوفر بالقطارات غرف ذات الـ 4 و 6 أسرة للعائلات مع توفر قوابس كهربائية ومنافذ USB لشحن الأجهزة الكهربائية.

3- توفير أبواب مؤمنة.

4- توفر كفتيريا لاقتناء الاحتياجات.

5- مجهزة بمراحيض.

6- توفر الأمن داخل العربات لقضاء رحلات مريحة.

كما أشارت المؤسسة إلى أن القطارات الليلية تعمل على العديد من الخطوط الطويلة منها خط الجزائر – توقرت وخط الجزائر – عنابة والجزائر – تبسة بالإضافة لخط وهران – بشار.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022

رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد

رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد

لعمامرة يلتقي وزيري خارجية روسيا والصين ومسؤولا أمميا كبيرا

لعمامرة يلتقي وزيري خارجية روسيا والصين ومسؤولا أمميا كبيرا

إحصاء السكان من أجل التكفل بحاجيات المواطنين

إحصاء السكان من أجل التكفل بحاجيات المواطنين

افتتاح الدورة الثالثة للتأهيل الجامعي

افتتاح الدورة الثالثة للتأهيل الجامعي

الرئيس تبون: المشكلة مع المغرب لا تعدو أن تكون دعم الجزائر للطرح الأممي

الرئيس تبون: المشكلة مع المغرب لا تعدو أن تكون دعم الجزائر للطرح الأممي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد