بالفيديو.. شقيقة الشاب خالد تصنع الحدث في أول ظهور لها!

صنعت مريم حاج ابراهيم، شقيقة الشاب خالد الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أول ظهور لها عبر برنامج تلفزيوني، بالشبه الكبير بينها وبين ملك الراي.

وظهرت مريم في المقطع المصور المقتطع من برنامج ينشطه الإعلامي مهدي أجاوت وهي تقول بأنها شقيقة خالد حاج ابراهيم ليقاطعها المذيع بالقول إنها ليست بحاجة للتعريف بنفسها لأنها تشبهه.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من حجم الشبه بين مريم وشقيقها مغني الراي الشهير، حيث انتشرت حمى التعليقات الساخرة بين من يقول: “الشاب خالد بالماكياج”، “الشاب خالد بقصة شعر كاري”، “الشاب خالد بقفطان”.

وبغض النظر عن الشكل الذي قالوا عنه “فولة واتقسمت على زوج”، طلب البعض من مريم الضحك للتأكد من أن لديها نفس ضحكة شقيقها “الأسطورية” على حد تعبيرهم.

ولأن الشاب خالد كان في وقت سابق قد أثار سخط جمهوره الجزائري بحديثه عن جنسيته المغربية وإشادته بالقصر الملكي المغربي، فقد ارتأى مشاهدو فيديو مريم أن تخجل من القول بأنه شقيقها.