بالفيديو.. شقيقة مايكل جاكسون تسخر من سقوط محمد رمضان وهكذا كان رده!

سخرت لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، من سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح، في أحد المهرجانات، ورد الأخير عليها بتعليق أثار جدلا واسعا.

ونشرت لاتويا عبر حسابها على إنستغرام، فيديو يتضمن لحظة سقوط رمضان على المسرح خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مهرجان “ضيافة” في 2020، وعلّقت: “المشي في هذا الأسبوع يُشبه ذلك”.

وأعاد رمضان نشر الفيديو، ورد على لاتويا بالقول: “يا ريت تبلغوا أخت مايكل جاكسون إن الدرس من الفيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني”.

كما علق على حسابها بالإنجليزية: “كل شخص معرّض للوقوع، لكن ليس بمقدور الجميع الوقوف مجدّداً والإمساك بزمام الأمور”.

وأثار الموضوع جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضامن مع رمضان البعض في حين سخر آخرون من سقوطه وأكدوا بأن أخت جاكسون لا تعرفه واستعانت بالفيديو فقط لتعبر عن العثرات التي تمر بها خلال الأسبوع.

وعلق نشطاء على منشور لاتويا موضحين بأن الذي وقع شخصية مشهورة في العالم العربي.