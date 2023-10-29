بالفيديو.. شكران مرتجى تبكي وتتوسل مساعدة أهل غزة

ظهرت الفنانة السورية من أصل فلسطيني، شكران مرتجى في مقطع مصور تداوله نشطاء وهي تبكي وتتوسل مساعدة الغزيين بعد قطع الانترنت عنهم.

وقالت مرتجى وهي تبكي بمرارة: “لازم تفهموا.. أرجوكم بدكم تكونوا إيد وحدة كرمال فلسطين وكرمال غزة.. ساعدتوا عدونا عليها مثل ما عملتوا بسوريا ومثل ما عملتوا بلبنان ومثل ما عملتوا بالعراق”.

وأضافت: “كنتوا ساعدتوها لأنكم بتعرفوا مين هو عدونا وما بدي أقول اسموا لأني ما بتشرف أقول اسموا.. هذا عدونا كلنا.. عدو جدك وجدي وستك وستي لازم نحاربوا.. لازم انكون إيد وحدة خلاص بيكفي”.

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وفي 14 أكتوبر شاركت مرتجى متابعيها على “إنستغرام” مقطعا يتضمن مجموعة من الصور للشعب الفلسطيني وهو يقاوم بالحجارة الاحتلال مرفقا بنشيد “شدوا بعضكم” بصوتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shoukran Mortaja🇵🇸🇸🇾 (@shoukranmortajaofficial)

ومع بداية العدوان الإسرائيلي الذي أعقب عملية طوفان الأقصى، وجهت الفنانة رسالة إلى عائلتها في غزة وكتبت: “عائلتي في غزة آل مرتجى، أتمنى لكم جميعاً السلامة، ورثنا وتعلمنا منكم الصبر والثبات وحب الوطن في الجينات، وعائلتي الكبيرة أهل غزة جميعاً وفلسطين عامة برداً وسلاماً يا بلادي”.

وأضافت: “السلام لفلسطين وسوريا ولبنان وكل العالم يا رب، لا نملك في البعاد إلا الدعاء، نعم نحن مؤثرون ولكننا متأثرون، نحاول بشتى الطرق أن نقاوم كل هذا القهر والحزن الذي يصيب بلادنا… لا شك أننا فخورون بأننا ننتمي لهذه البقعة من الأرض المقدسة وبأننا جزء من شعب عظيم، الشهادة عنده عقيدة وإيمان وواجب وأن العدو هو ذاك الغريب الذي سلب الأرض… الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار ولكل الشعب الجبار”.