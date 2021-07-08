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لم تذكر التفاصيل وأثارت فضول الكثيرين

بالفيديو: صابرين تشعل مواقع التواصل بكشفها عن أصولها المغربية!

نادية شريف
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بالفيديو: صابرين تشعل مواقع التواصل بكشفها عن أصولها المغربية!

أثارت الفنانة المصرية صابرين، مساء الأربعاء، فضول الكثيرين ممن يتابعونها على إنستغرام، بعدما كشفت عن أصولها المغربية دون أن تعطي أية تفاصيل.

وقالت مجسدة دور أم كلثوم في أول بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام إنها تحب جميع البلدان العربية، ولها علاقات بكل بلد، كما تحدثت للمرة الأولى عن امتداد نسب عائلتها إلى أصول بدولة المغرب، وقالت إن مدينة فاس مسقط رأس أعمامها وأجدادها.

وأضافت أنها زارت جميع البلدان العربية، وتحدثت للمرة الأولى عن نشأتها في سوريا، وكيف تعلمت أصول الغناء على يد الراحل وديع الصافي.

كما تحدثت صابرين عن ذكرياتها مع عدد كبير من الشعوب العربية، موضحة أنها تعتبر الإمارات بلدها الثاني، وكذلك لبنان حيث أن لها صداقات كثيرة هناك.

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