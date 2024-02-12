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رياضة

بالفيديو.. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم في إندونيسيا

عمر سلامي
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بالفيديو.. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم في إندونيسيا
ح.م
صاعقة رعدية تضرب لاعب في إندونيسيا

أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، بعدما ضربته صاعقة رعدية خلال مباراة ودية.

وتوفي لاعب فريق “أفي بي أي سوبانغ”، سبتيان، البالغ من العمر 30 عاما، عندما ضربته الصاعقة أثناء المباراة التي جرت، الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وإثر سقوط اللاعب هرع اللاعبون باتجاهه في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول الحاضرين.

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