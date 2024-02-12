بالفيديو.. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم في إندونيسيا

أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، بعدما ضربته صاعقة رعدية خلال مباراة ودية.

وتوفي لاعب فريق “أفي بي أي سوبانغ”، سبتيان، البالغ من العمر 30 عاما، عندما ضربته الصاعقة أثناء المباراة التي جرت، الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

خلال مباراة كرة قدم أقيمت في ملعب سيليوانجي في أندونيسيا يوم أمس ضربت صاعقة عنيفة أحد اللاعبين، الصاعقة كانت قوية جداً لدرجة أن اللاعب توفي على الفور رحمه الله.pic.twitter.com/gNynN7rOc7 — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 11, 2024

وإثر سقوط اللاعب هرع اللاعبون باتجاهه في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول الحاضرين.