بالفيديو.. صامويل إيتو يحل بالجزائر

صامويل إيتو بعد وصوله إلى الجزائر

حلّ رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو، بالجزائر، لمتابعة مباريات منتخب بلاده في شان الجزائر.

ووصل إيتو ظهر الأحد، إلى مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان رشيد أوكالي و سفير دولة الكاميرون بالجزائر.

ويعود إيتو إلى الجزائر، بعد الزيارة الأخيرة له، التي كانت بمناسبة المباراة الفاصلة لـ”الخضر” أمام منتخب الكاميرون، المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسيتنقل صامويل إيتو إلى وهران، لمتابعة مباريات منتخب بلاده للمحليين التي سيخوضها بملعب ميلود هدفي.

وعبر السفير الكاميروني عن إعجابه بالتنظيم وانبهاره بحفل الافتتاح ،كما لم ينس تقديم شكره على حفاوة الاستقبال الحار الذي حظيت بها بعثة منتخب الكاميرون بمدينة وهران.

ويستهل المنتخب الكاميروني للمحليين، المنافسة، سهرة الإثنين بداية من الساعة الثامنة، بمواجهة منتخب الكونغو، بملعب ميلود هدفي بوهران.

ويتواجد منتخب الأسود غير المروضة في المجموعة الخامسة، التي تضم النيجر والكونغو.

وحظيّ المنتخب الكاميروني بإستقبال مميّز لدى وصوله الجمعة إلى الجزائر لخوض غمار “الشان”.

كما أثنى المدرب أليوم ساديو، على الإستقبال الخاص الذي حظيّ به المنتخب الكاميروني، في الباهية.