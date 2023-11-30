بالفيديو.. صانعة أفلام يهوديّة تتخلّى عن جنسيتها الإسرائيلية لهذا السبب!

تخلت صانعة أفلام يهودية شهيرة عن جنسيتها الإسرائيلية بسبب حرب الإبادة على غزة وجرائم جيش الاحتلال التي صدمت العالم.

وتداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه صانعة الأفلام “يولا بينيفولسكي” وهي تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال التخلي عن الجنسية الإسرائيلية.

تقول المنتجة اليهودية في الفيديو الذي اجتاح الشبكات: “مرحبا أنا يولا.. أنا فنانة وصانعة أفلام في تورنتو وأنا أيضا مواطنة إسرائيلية.. تركت إسرائيل منذ 23 سنة وانتقلت للعيش في كندا”.

ثم حملت جواز سفرها وأردفت: “هذا جواز سفري الإسرائيلي وهذه هويتي الإسرائيلية وهذه بطاقة الإعفاء من الجيش.. لم أخدم الجيش والأسبوع الماضي قدمت طلبا للتخلي عن الهوية الإسرائيلية بالقنصلية هنا بتورينتو”.

وأضافت: “لم يكن قرارا اتخذته باستخفاف.. كنت أفكر بالموضوع منذ زمن بعيد.. في الواقع ومنذ اللحظة التي علمت فيها حقيقة تاريخ المكان الذي نشأت فيه، التاريخ الذي لم يعلمونا إياه في المدارس أو حتى تكلموا عنه عندما كنت هناك، وحتى الأسبوع الماضي في القنصلية”.

وتابعت: “،لقد كانت عملية طويلة استغرقت عقدين.. أجل لقد فعلتها ردا على اعتداءات إسرائيل المروعة على غزة لكن بما أنها ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل المكان، لماذا الآن؟ لماذا في هذه اللحظة؟”.

وواصلت: “بسبب أعداد الضحايا التي وصلت لأبعاد كارثية وعلى الرغم من اننا في وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة أيا كان ما تريد تسميته الآن يبدو أنه لن ينتهي في أي وقت قريب.. حتى المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنه بعد انتهاء الهدنة المؤقتة ينوون الاستمرار بالقصف لمدة شهرين على الأقل.

يذكر أن يولا معروقة بمناهضتها للصهيونية بالرغم من أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية وعاشت طفولتها وترعرعت في إسرائيل إلا أنها تؤكد باستمرار رفضها لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشاد متابعوها بموقفها الإنساني ورفضها للجرائم والصهيونية،مؤكدين أن تصرفها يعتبر ردا قويا يستحق التثمين.