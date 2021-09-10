بالفيديو.. صحفية جزائرية تحرج ممثل المغرب في الأمم المتحدة

أحرجت صحفية جزائرية ممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال بسؤال عن حركة استقلال الريف أو ما يعرف بحركة الخطابي والتي يواجه المخزن مطالبها بالقمع.

وجاء سؤال الصحفية التي تعمل لصالح وكالة الأنباء الجزائرية خلال مؤتمر صحفي لهلال صاحب أطروحة استقلال منطقة القبائل بالأمم المتحدة حيث بادرته بالقول “هناك حركة استقلال الريف التي يعلو صوتها يوميا وتشهد المنطقة مظاهرات يومية مع مطالب دولية للنظر في قضيتهم ما هو تعليقكم؟

وأظهرت مشاهد من الندوة الصحفية وقوف هلال محرجا في كيفية الرد عن سؤال الصحفية قبل أن يجيب بكلام عام قائلا “ببساطة في المغرب توجد ديموقراطية وكل من لديه رأي مخالف يمكنه التعبير عنه”.

وأضاف “أن الشعب في الريف يعبرون يوميا بحرية دون أن يتم مهاجمتهم والزج بهم في السجون”.

وعكس ما قاله هلال يتم يوميا تداول صور تعنيف وقمع لمظاهرات أبناء الريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وللتذكير فمنذ أكثر من ستة عقود، لا يزال الصراع قائما بين أبناء الريف والنظام المغربي، وكانت بدايته دموية في أواخر خمسينيات القرن الماضي، لتتوالى بعدها حركات احتجاجية متباينة.

وعاد التوتر إلى ذروته عام 2017 بعد مقتل بائع السمك، محسن فكري​​ سحقا في حاوية قمامة، وخرج أبناء الريف في تظاهرات واسعة لتواجههم الحكومة المغربية بتهم الانفصال وتلقّي الدعم من الخارج.