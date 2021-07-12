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بالفيديو.. صحفي يحرج وزير التعليم المصري بسؤال حول جمع كلمة حليب؟

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. صحفي يحرج وزير التعليم المصري بسؤال حول جمع كلمة حليب؟

أحرج صحفي وزير التعليم المصري بسؤال ورد في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة حول جمع كلمة حليب وسبب ردود فعل غاضبة.

وأعاد الصحفي طرح سؤال “ما جمع كلمة حليب؟”على الوزير طارق شوقي بعد تداوله من طرف المصريين على نطاق واسع.

ورد الوزير على السؤال بالقول: “أنا لا أحفظ الإجابة ولا أعرف الامتحان”، مؤكدا أن الحاسب الآلي هو من يقوم بوضع الامتحان وانتقاء الأسئلة من البنك المخصص لها والذي يحتوي على  5 اختيارات.

 وعلق وزير التعليم المصري على ردود الأفعال بقوله “إن الطلاب اعتادوا حفظ الأسئلة في الامتحانات ويشعرون بالتفوق الوهمي”.

وطالب الوزير، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصرية، الطلاب بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت، خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بين الطلبة في أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

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