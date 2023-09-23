بالفيديو.. صراخ امرأة بأنها المهدي المنتظر يثير غضب نشطاء!

أثارت امرأة غضب نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بصراخها أنها المهدي المنتظر داخل أحد المراكز التجارية في الكويت.

تظهر المرأة في المقطع المتداول بحالة غير طبيعية وهي تقول بأعلى صوتها: “أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم”.

وتساءل نشطاء عبر منصة إكس عن هدف هذه المرأة، وسبب صراخها بطريقة مستفزة، ليؤكد البعض أنها تبحث عن الترند والشهرة.

وطالب الكثيرون بكشف ملابسات الفيديو، والقبض على المرأة وتطبيق العقوبة بحقها، بينما دعا آخرون لتجاهلها، لافتين أنها مريضة نفسيا.