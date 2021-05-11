بالفيديو.. صهاينة يرقصون فرحا بعد نشوب حريق في المسجد الأقصى
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقاطع مصورة تظهر الصهاينة وهم يرقصون فرحا عقب نشوب حريق في باحة المسجد الأقصى.
وأفادت صحف فلسطينية أن الحريق اندلع، مساء الإثنين، حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب.
Ça danse et ça chante du côté israélien pendant l’incendie près de la mosquée al-Aqsa. Triste image ! #Israël #Palestine pic.twitter.com/ENogzvisws
— Diego Perret (@diegoperret86) May 10, 2021
وظهر مئات الصهاينة في الفيديو وهم عند حائط المبكى يرقصون بعد اشتعال النار في ساحة المسجد الأقصى بفعل قنابلهم.
لو في حد عندة عنوان للفيديو دة ياريت يتفضل ويقولنا / حريق في المسجد الاقصي وفي المقابل تجمعات لليهود عند حائط المبكي pic.twitter.com/SjcllQVyqQ
— sherif (@sherifhaggyy) May 11, 2021
وعبر ناشطون عن غضبهم من التصرفات الصهيونية وضجت منصة تويتر بالتغريدات المنددة والداعية بالفناء عليهم.
مسرى الرسول يحترق الان 💔
والله بأن قلبي يحترق معك
اللهَّم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده
كن لأهل #فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا
اللهَّم انصرهم وخذ بأيديهم وثبت أقدامهم
اللهَّم إنا نستودعك #القدس وأهلها فأحفظهم
بحفظك فليس لهم سواك #المسجد_الاقصي pic.twitter.com/A9m8SpkcRw
— جلال سامي الجميلي (@Jalal_sami95) May 11, 2021
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على الفلسطينيين في ساحة الأقصى وأصابت أكثر من 300 منهم.
Ce n’est pas une scène de film ، C’est ce que les terroristes israéliens font aux Palestiniens et tout le monde se tait#france24
#القدس_تنتصر #BoycottIsrael #GazaUnderAttack #الأقصى_ينتفض #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #غزة_تحت_القصف #غزه_تقاوم #PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/NPd4LpgHTB
— Mherat (@Ayla82112703) May 11, 2021