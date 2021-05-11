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جواهر

بالفيديو.. صهاينة يرقصون فرحا بعد نشوب حريق في المسجد الأقصى

نادية شريف
  • 2028
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بالفيديو.. صهاينة يرقصون فرحا بعد نشوب حريق في المسجد الأقصى

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقاطع مصورة تظهر الصهاينة وهم يرقصون فرحا عقب نشوب حريق في باحة المسجد الأقصى.

وأفادت صحف فلسطينية أن الحريق اندلع، مساء الإثنين، حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب.

وظهر مئات الصهاينة في الفيديو وهم عند حائط المبكى يرقصون بعد اشتعال النار في ساحة المسجد الأقصى بفعل قنابلهم.

وعبر ناشطون عن غضبهم من التصرفات الصهيونية وضجت منصة تويتر بالتغريدات المنددة والداعية بالفناء عليهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على الفلسطينيين في ساحة الأقصى وأصابت أكثر من 300 منهم.

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التعليقات
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  • خليفة

    عندما يتخاذل حكام العرب عن نصرة فلسطين ،تخلو الساحة للعدو ليفعل مايشاء بالاقصى و الفلسطينيين ،و بالتالي يرقص احفاد القردة و الخنازير ،حسبنا الله و نعم الوكيل.

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  • Mohdz

    مكانكم في قلوبنا يا إخواننا الفلسطنيين واعذرونا , كلنا محتلون سامحينا بحقك يا أمي يا فلسطين , فلو كان الأمر بأيدينا لجئناك زاحفين .

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