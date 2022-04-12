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العالم

بالفيديو.. صينيون يحتجّون على إجراءات الحجر في شنغهاي

محمد عبد المؤمن
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بالفيديو.. صينيون يحتجّون على إجراءات الحجر في شنغهاي
ح.م
شنغهاي تحت الحجر

نشرت صحفية صينية مقطع فيديو يظهر احتجاج مواطنين صينيين في شنغهاي على إجراءات الحجر الصحّي الشامل، بالغناء من نوافذ منازلهم. فيما تخاطبهم السلطات عبر طائرات الدرون.

وتستمرّ إجراءات الحجر الصحي الشامل في مدينة شنغهاي في الصين، بعد عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع.

ويظهر الفيديو الذي نشرته أليس سو، مراسلة صحيفة “ذ إيكونوميست” البريطانية من الصين، طائرة بدون طيّار وهي تصدر تعليمات معيّنة للسكان بالقرب من نوافذ منازلهم.

وقالت سو في تغريدة على تويتر إنّ سكان البنايات الظاهرة في الفيديو كانوا يغنّون من نوافذهم احتجاجا على نقص المؤونة بسبب إجراءات الحجر.

“الصين” تتصدّر الترند الجزائري في تويتر.. ما القصة؟

ويوم 4 أفريل، تصدّر وسم “الصين” الترند الجزائري في تويتر. والسبب هو عودة فيروس كورونا إلى الانتشار من جديد في مدينة شنغهاي.

ونقلت إذاعة الجزائر الدولية على حسابها في تويتر، باستعمال نفس الوسم. أنّ وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت عن إرسال أكثر من 2000 متخصّص طبي إلى شنغهاي التي تخضع لإجراءات الحجر بسبب تفشي الوباء.

وسم “الصين” يتصدّر الترند الجزائري على تويتر

في نفس السياق، أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات الصحية في البلاد، اكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة “غلوبال تايمز” المحلية، إنّ المتغير الفرعي الجديد اكتُشف لدى مريض يعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت الصحيفة أنّ الحالة المكتشفة، حدّدت في مدينة سوتشو، على بعد 70 كيلومترا من شنغهاي.

وسجّل البرّ الرئيسي الصيني 13.146 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إلى غاية مساء الأحد، بينها 11.691 حالة بدون أعراض. وهو أعلى ما تمّ تجسيله في يوم واحد، منذ ظهور الجائحة.

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