بالفيديو.. ضابط بزي “الدبدوب العاشق” يطيح بتاجرة مخدرات!

تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة الإطاحة بتاجرة مخدرات من قبل ضابط كان يرتدي زي الدبدوب العاشق.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الشرطة في البيرو تلجأ إلى أساليب غريبة للإيقاع بتجار المخدرات الذين ينشطون بشكل مكثف في البلاد، على غرار حادثة، الأربعاء، حيث تم استغلال يوم عيد الحب في القبض على إحدى المتورطات.

وعلى هيئة دبدوب عاشق توجة ضابط جريء من الشرطة الوطنية إلى شقة امرأة يعتقد أنها تاجرة مخدرات في العاصمة ليما، حيث ركع على ركبة واحدة، وهو يمسك بالوناً على شكل قلب وعلبة من الشوكولاتة في إشارة واضحة إلى الحب.

وأشار إلى التاجرة التي كانت تنظر إليه من الشرفة، كي تنزل، بعدما أراها اللافتة التي كتبها من أجلها: “أنت سبب ابتسامتي”.

وأضافت التقارير أن الحيلة انطلت على المرأة التي نزلت لاستقبال الحبيب، قبل أن يتحول الفيديو إلى لقطة أخرى، وهي إزالة قناع الوجه واعتقال تاجرة الممنوعات بوضع الأصفاد في يديها.

ويظهر في الفيديو لجظة هروع ضباط آخرين من وحدة مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال، حيث تم ضبط كميات من المخدرات في منزلها، مع اعتقال امرأتين من المشتبه بهم.