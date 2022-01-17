بالفيديو.. ضجة بشأن الزفاف الأسطوري لابنة أشهر مجوهراتي بالسعودية

أثارت صور الزفاف الأسطوري الذي حظيت به ابنة أشهر مجوهراتي بالسعودية ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن الرقم الخيالي لتكلفته التي فاقت الـ 55 مليون دولار، أي ما يعادل أزيد من 750 مليار دج.

وضجت المواقع بخبر زفاف نادين الابنة الوحيدة لعائلة الرميزان التي تشتهر بتجارة الذهب والألماس، وعجز الكثيرون عن وصف مشاعرهم حيال الصور والفيديوهات المسربة التي كشفت حسبهم عن حجم التبذير والبذخ.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد حولت العائلة الشهيرة مزرعة تمتلكها بالعمارية بمدينة الرياض إلى قاعة أفراح فئة 7 نجوم، مستعينة بكبار المصممين، حيث استقطبت أشهر الرسامين الأوربيين لرسم لوحات خاصة في الأسقف، وكلف شركة كبرى بطلاء أجزاء القاعة بالذهب.

وأضافت أنها جلبت التحف من شركه “فرزاتشي”، والكرستال “باكارا” ذات العلامة الفرنسية الشهيرة بإنتاج أرقى الأنواع في العالم، فيما كانت الملاعق من الذهب الخالص، أما الشوكلاتة فصنعت خصيصًا بين جنيف وباريس.

في ذات السياق حضر الحفل أشهر المغنيين، بينهم محمد عبده، راشد الماجد، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس حيث نال كل فنان 750 ألف ريال أما محمد عبده فمليون ونص.