بالفيديو.. ضجة بشأن الزفاف الأسطوري لابنة أشهر مجوهراتي بالسعودية
أثارت صور الزفاف الأسطوري الذي حظيت به ابنة أشهر مجوهراتي بالسعودية ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن الرقم الخيالي لتكلفته التي فاقت الـ 55 مليون دولار، أي ما يعادل أزيد من 750 مليار دج.
وضجت المواقع بخبر زفاف نادين الابنة الوحيدة لعائلة الرميزان التي تشتهر بتجارة الذهب والألماس، وعجز الكثيرون عن وصف مشاعرهم حيال الصور والفيديوهات المسربة التي كشفت حسبهم عن حجم التبذير والبذخ.
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
حفل عائلة الرميزان مكلف 206250 الف ريال .😏 pic.twitter.com/0eduUbmE3C
— 🇸🇦 S U L T A N #﮼ البدوي سلطان (@UA20150) December 24, 2017
بسم الله الرحمان الرحيم
.«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»، (التوبة: 34، 35)
عرس يكلف أكثر من 54 مليون دولار
احتفلت عائلة الرميزان👇 pic.twitter.com/lRuvg3JAkT
— (سيدمحمد الحسيني) كحيلان العراقي 313✌ (@TYUaQKpLdv4zEm6) January 17, 2022
وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد حولت العائلة الشهيرة مزرعة تمتلكها بالعمارية بمدينة الرياض إلى قاعة أفراح فئة 7 نجوم، مستعينة بكبار المصممين، حيث استقطبت أشهر الرسامين الأوربيين لرسم لوحات خاصة في الأسقف، وكلف شركة كبرى بطلاء أجزاء القاعة بالذهب.
وأضافت أنها جلبت التحف من شركه “فرزاتشي”، والكرستال “باكارا” ذات العلامة الفرنسية الشهيرة بإنتاج أرقى الأنواع في العالم، فيما كانت الملاعق من الذهب الخالص، أما الشوكلاتة فصنعت خصيصًا بين جنيف وباريس.
التبذير بالسعودية
احتفلت عائلة #الرميزان #السعودية المشهورة بتجارة الذهب والألماظ.بزفاف إبنتهم الوحيدة#نادين_الرميزان قاعة أفراح7 نجوم
أشهر المصممين لبناء قاعة الزفاف
رسامين أوروبيين لرسم لوحات مخصصة للحفل على أسقف القاعة
شركة كبرى لطلاء أجزاء القاعة بالذهب الخالصالتحف فيرزاتش pic.twitter.com/fJH8TDWSIW
— كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) January 15, 2022
في ذات السياق حضر الحفل أشهر المغنيين، بينهم محمد عبده، راشد الماجد، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس حيث نال كل فنان 750 ألف ريال أما محمد عبده فمليون ونص.
عائلة الرميزان ، حولت مزرعة الأسرة بالعمارية بمدينة الرياض الى قاعة أفراح فئة 7 نجوم ، أحضرت أشهر المصممين لبناء قاعة زفاف خصيصًا لزواج ابنتهم ، حيث شهدت حضور أشهر المغنين بينهم محمد عبده وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس حيث نال كل فنان 750 ألف ريال pic.twitter.com/nDawfCDyMA
— slwa (@alrabik1) December 23, 2017