بالفيديو.. ضجة في فرنسا بعد إهداء بن زيمة كرته الذهبية إلى “الشعب”

وصف الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيمة، فوزه بالكرة الذهبية، بأنه تتويج للشعب، وهو التعليق الذي حظي بمساحات واسعة في الصحافة المحلية.

بن زيمة قال في تصريحه للإعلام بعد إعلان فوزه بالجائزة الكروية المرموقة:”أنا سعيد بهذا الإنجاز. أشكر زملائي في ريال مدريد وفي المنتخب الفرنسي”.

قبل أن يتابع:”أشكر رئيسي العظيم (في نادي ريال مدريد)، الذي كان مثل فرد من عائلتي، وقد زارني في منزلي حتى أوقع لمدريد”.

مضيفا:”لن أنسى السيد أولاس (رئيس نادي ليون) وأكاديمية ليون. كما أشكر عائلتي لأننا متحّدون مع بعضنا”، ليعقّب بعدها قائلا:”إنها كرة الشعب الذهبية”.

وقد جعل بن زيمة من نفس العبارة عنوانا لصورة التتويج التي نشرها على حسابه في تويتر، في تغريدة أعيدت أكثر من 100 ألف مرة.

كما أُفردت عناوين صحفية عديدة في فرنسا للحديث حول تصريح بن زيمة، على غرار ما كتبته “بي أف أم”: “إنها كرة الشعب الذهبية، مشاعر بن زيمة بعد التتويج”.

بل إن مراسل “أرم أم سي” طرح سؤالا على اللاعب عن مدلول سياسي ما للعبارة. وكانت إجابة بن زيمة على السؤال هي “النفي”.

كريم أكد أن نسبة الكرة الذهبية إلى الشعب، يعود إلى شعوره بأنه شخص قدم من أوساط شعبية.

وقال بن زيمة أيضا:”قلت إن الكرة الذهبية للشعب، لأن جميع الناس شاركوا في التتويج، بتشجيعهم ودعمهم لي على الدوام، لذلك رغبت في مشاركته معهم”.