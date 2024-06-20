بالفيديو.. ضجة في مصر بعد غرق ضريح الشعراوي في مياه الصرف الصحي

ضجّت المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوى في مياه الصرف الصحي، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد غمرت مياه الصرف ضريح رجل الدين الراحل، الذي يعتبر أحد أشهر الدعاة الإسلاميين في مصر والدول العربية على مدى عقود.

وأضافت الصحيفة أن الضريح متواجد في مسقط رأس الشعراوي بقرية “دقادوس” بمحافظة الدقهلية، وبسبب عطل في ماكينة رفع المياه، حدث طفح للمياه العادمة بشوارع القرية امتد لمنطقة المقابر والضريح.

وقال حارس الضريح، السعيد زغلول، للصحيفة المصرية إن مثل هذه الواقعة تكررت منذ أكثر من 7 سنوات، رغم تركيب خط جديد للصرف بالقرية، وهو ما أثار غضب وفود أجنبية من ماليزيا وإندونيسيا التي حضرت لإحياء ذكرى ميلاد الداعية الراحل.

📌تسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف بمحافظة الدقهلية المصرية، في غرق ضريح الشيخ محمد متولي #الشعراوي بمياه الصرف الصحي. 📌فوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم 📌بدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى 📌ما… pic.twitter.com/pBa978N6UD — العين الإخبارية (@AlAinNews) June 20, 2024

وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، مما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

وذكر بعض أهالي القرية أنهم ساعدوا العمال بعمليات تنظيف الضريح، لافتين إلى أن المسؤولين لم يستجيبوا لمناشداتهم لحل المشكلة من جذورها.

وبينما طالب الأهالي بمحاسبة كافة المسؤولين عن الإهمال الذى تعرض له الضريح، أوضح رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنور عثمان، أن السبب في طفح مياه الصرف داخل قرية دقادوس، هو احتراق إحدى ماكينات السحب، حيث تم فورا استدعاء 8 سيارات لشفط مياه، واستبدال الماكينة المحترقة باثنتين للعمل احتياطيا لتجنب أي مشكلة قد تحدث مستقبلا.

ويحظى الشعراوي الذى توفي قبل نحو 26 عاما بشعبية كبيرة في مصر، وكان برنامجه الأسبوعي الذي يقدمه عبر التلفزيون الرسمي للدولة يحظى بمشاهدة كبيرة وله آراء يعتبرها كثيرون متشددة خاصة فيما يتعلق بالمرأة والفنون والعلم.