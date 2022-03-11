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جواهر

بالفيديو.. ضحك نائبة بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين يثير الغضب!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. ضحك نائبة بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين يثير الغضب!

أثارت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موجة غضب واسعة عبر شبكات التواصل بعد ضحكها على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين.

وكانت هاريس قد التقت الرئيس البولندي، أندري دودا، الخميس 10 مارس، خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو بخصوص الأزمة الأوكرانية.

وتداول نشطاء فيديو يوثق لحظة ضحك هاريس عندما قالت لها صحفية خلال المؤتمر: “أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر، لأنه غير محضر لذلك وإنه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية”.

وتابعت الصحفية: “أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور أخرى حيال ذلك وإن كانت مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا أريد أن أعلم إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟”.

وفي الفيديو يظهر أنه عقب السؤال عمت لحظات صمت نظر فيها المسؤولين لبعضهما البعض قبل أن تقول هاريس “حسنا.. الصديق في وقت الحاجة هو صديق حقيقي..” قبل أن تبدأ بالضحك.

وأثار ذلك غضب الكثيرين على مواقع التواصل الذين اعتبروا أن قضية اللاجئين بالنسبة لها موضوع مضحك للغاية، متسائلين كيف حصلت هاريس على وظيفتها.

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