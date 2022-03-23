بالفيديو.. ضيف “الجزيرة” يفاجئ المذيع بإشعال سيجارة على الهواء

أنهى مذيع قناة “الجزيرة مباشر” حوارا مع أحد ضيوف القناة بعدما فاجأه بإشعال سيجارة على الهواء.

وتناول اللقاء المباشر الاعتقالات التعسفية في مصر، ووفاة زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت الذي اعتقل مع ابنه، وسأل الصحفي أحمد طه ضيفه المحامي أسعد هيكل: لماذا يحدث كل هذا الأمر في مصر بهذا الشكل؟.

وخلال الإجابة على السؤال، أخرج الضيف سيجارة وأشعلها وهو يواصل حديثه ما أثار دهشة المذيع الذي قال له: “لا يجوز أن تدخن على الهواء”. فرد المحامي أنه ليس هناك قانون يمنع ذلك، ما اضطر مذيع الجزيرة إلى إنهاء اللقاء قبل أوانه.