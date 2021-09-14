بالفيديو.. طالبان تعثر على ملايين الدولارات وسبائك ذهبية بمنزل نائب الرئيس الأفغاني

كشفت صور ومشاهد فيديو نشرتها وسائل إعلام أفغانية إن حركة طالبان عثرت على أموال ضخمة بملايين الدولارات وسبائك ذهب في منزل نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح بعد السيطرة على ولاية بنجشير التي كان يتحصن فيها.

ونشرت صفحة الإمارة الإسلامية على تويتر والتي تديرها حركة طالبان، مقطع فيديو يظهر مسلحين من طالبان وقد عثروا على أكثر من 6 ملايين دولار، وعلى 15 سبيكة من الذهب، في منزل أمر الله صالح، بولاية بنجشير.

وكتبت: أكدت المصادر من ولاية بنجشير، بأن الأجهزة الكشفية والاستطلاعية التابعة لإمارة أفغانستان الإسلامية عثرت على (6.5) مليون دولار و(18) سبيكة ذهب، في منزل (أمر الله صالح) النائب الأول لأشرف غني.

ونشرت صفحة “أفغانستان 24/7” الإخبارية، المؤيدة لحركة طالبان، على “تويتر” صورا لمنزله وهو مفروش بالاوراق المالية التي تم العثور عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية، عن مصدر ببنك أفغانستان إنه تم تسليم الأموال والذهب المذكورين إلى بنك دا أفغانستان.

لكن مصدرًا يدعي أنه عضو في الجبهة المناهضة لطالبان في بنجشير ولم يرغب في الكشف عن اسمه قال للوكالة، إن الحصول على أموال وذهب من منزل أمر الله صالح ليس صحيحًا.

وسابقا، اتهم الرئيس غني بعد مغادرته البلاد في يوم استيلاء طالبان على كابول، بتهريب ملايين الدولارات الأمريكية إلى الخارج. لكنه نفى هذه المزاعم قائلا إنه مستعد للمحاسبة أمام الأمم المتحدة.