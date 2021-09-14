-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بالفيديو.. طالبان تعثر على ملايين الدولارات وسبائك ذهبية بمنزل نائب الرئيس الأفغاني

الشروق أونلاين
  • 884
  • 1
بالفيديو.. طالبان تعثر على ملايين الدولارات وسبائك ذهبية بمنزل نائب الرئيس الأفغاني
ح.م
جانب من الأموال

كشفت صور ومشاهد فيديو نشرتها وسائل إعلام أفغانية إن حركة طالبان عثرت على أموال ضخمة بملايين الدولارات وسبائك ذهب في منزل نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح بعد السيطرة على ولاية بنجشير التي كان يتحصن فيها.

ونشرت صفحة الإمارة الإسلامية على تويتر والتي تديرها حركة طالبان، مقطع فيديو يظهر مسلحين من طالبان وقد عثروا على أكثر من 6 ملايين دولار، وعلى 15 سبيكة من الذهب، في منزل أمر الله صالح، بولاية بنجشير.

وكتبت: أكدت المصادر من ولاية بنجشير، بأن الأجهزة الكشفية والاستطلاعية التابعة لإمارة أفغانستان الإسلامية عثرت على (6.5) مليون دولار و(18) سبيكة ذهب، في منزل (أمر الله صالح) النائب الأول لأشرف غني.

ونشرت صفحة “أفغانستان 24/7” الإخبارية، المؤيدة لحركة طالبان، على “تويتر” صورا لمنزله وهو مفروش بالاوراق المالية التي تم العثور عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية، عن مصدر ببنك أفغانستان إنه تم تسليم الأموال والذهب المذكورين إلى بنك دا أفغانستان.

لكن مصدرًا يدعي أنه عضو في الجبهة المناهضة لطالبان في بنجشير ولم يرغب في الكشف عن اسمه قال للوكالة، إن الحصول على أموال وذهب من منزل أمر الله صالح ليس صحيحًا.

وسابقا، اتهم الرئيس غني بعد مغادرته البلاد في يوم استيلاء طالبان على كابول، بتهريب ملايين الدولارات الأمريكية إلى الخارج. لكنه نفى هذه المزاعم قائلا إنه مستعد للمحاسبة أمام الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة
بينهم زكريا الزبيدي.. الاحتلال الصهيوني يعيد اعتقال 4 من الأسرى الستة الفارين

بينهم زكريا الزبيدي.. الاحتلال الصهيوني يعيد اعتقال 4 من الأسرى الستة الفارين

داميان تارال.. صافع ماكرون يهدد بصفعة جديدة بعد الإفراج عنه

داميان تارال.. صافع ماكرون يهدد بصفعة جديدة بعد الإفراج عنه

من سيسرق المليون؟.. هكذا رد جورج قرداحي على منتقديه

من سيسرق المليون؟.. هكذا رد جورج قرداحي على منتقديه

في أول زيارة منذ 10 سنوات.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي

في أول زيارة منذ 10 سنوات.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي

الناطق باسم كتائب القسام “نعد أسرانا بأنهم سيتحررون قريبا ضمن الصفقة الجديدة”

الناطق باسم كتائب القسام “نعد أسرانا بأنهم سيتحررون قريبا ضمن الصفقة الجديدة”

عزيز أخنوش.. صديق الملك الذي قاد وفد المغرب في مؤتمر الماسونية

عزيز أخنوش.. صديق الملك الذي قاد وفد المغرب في مؤتمر الماسونية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • الهفاف

    و العاقبة لنا في الجزائر

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد