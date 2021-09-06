بالفيديو.. طالبان تعلن سقوط بنجشير ونهاية الحرب في أفغانستان

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية السيطرة الكاملة على ولاية بنجشير الواقعة شمالي العاصمة كابول، فيما نفت قوات “جبهة المقاومة الوطنية” صحة إعلان طالبان مؤكدة عزمها مواصلة القتال.

وأعلن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد “فبهذا النصر والتمكين خرجت بلادنا من الحروب بشكل كامل، وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية والاستقلال والازدهار، وسيعيش شعبها في آمان ورفاهية واطمئنان”.

أظهر شريط فيديو نشرته حسابات مرتبطة بحركة طالبان، الاثنين، عددا من مسلحي الحركة وهم يرفعون علم الحركة على مقر ولاية بانشير، آخر معقل لمعارضي الحركة في أفغانستان.

وفي الفيديو، الذي نشره حساب يطلق على نفسه “الإمارة الإسلامية”، تحلق عدد من مسلحي طالبان حول سارية وسرعان ما رفعوا علم الحركة فوقه.

من جهتها نفت قوات “جبهة المقاومة الوطنية”في بنجشير صحة إعلان “طالبان” وذكرت في بيان لها عبر تويتر أن “قوات جبهة المقاومة موجودة في جميع المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء الوادي لمواصلة القتال. ونؤكد للشعب الأفغاني أن القتال ضد طالبان وشركائهم سيستمر حتى تسود العدالة”.

يشار أن ولاية بنجشير الجبلية هي آخر معقل لقوات “جبهة المقاومة الوطنية” بقيادة أحمد مسعود.