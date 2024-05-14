بالفيديو.. طالبة بجامعة كولومبيا تمزّق شهادة تخرجها تضامنا مع فلسطين

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبة بجامعة كولومبيا، وهي تمزق شهادة تخرجها تضامنا مع فلسطين.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فاجأت الطالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة كولومبيا الحضور بتمزيق شهادة تخرجها، احتجاجا على تواطؤ جامعتها مع إسرائيل في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وأظهر المقطع المصور الذي اجتاح الشبكات ولاقى تفاعلا واسعا، الطالبة وهي تتجه نحو المنصة مقيدة اليدين، وفور تسلمها شهادة التخرج رفعتها وقامت بتمزيقها.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Columbia Students for Justice in Palestine🇵🇸 (@sjp.columbia)

واعرب نشطاء عن إعجابهم بتصرف الطالبة الشجاع وقالوا بأنها نالت شهادة أفضل من الجامعية وهي شهادة حب وتقدير الأحرار.

وتعد جامعة كولومبيا هي من أطلقت شرارة الاحتجاجات الطلابية في جامعات أميركا يوم 17 أفريل الماضي، عندما قرر طلاب الجامعة الاعتصام داخل الحرم الجامعي مناصرة لفلسطين.

وفي اليوم التالي لبدء الاعتصام، اقتحمت شرطة نيويورك الحرم الجامعي، واعتقلت عددا من طلاب الجامعة المحتجين، الذين أقاموا مخيما رفضا للحرب على غزة وللمطالبة بوقفها.