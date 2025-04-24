بالفيديو.. طالبة جامعية جزائرية تكشف أسرارا صادمة عن المليونيرة الإندونيسية

عصابة كبيرة وراء عمليات نصب خطيرة

كشفت طالبة جامعية جزائرية أسرارا صادمة عن المليونيرة الإندونيسية المزعومة التي تختفي خلفها عصابة كبيرة تقوم بعمليات نصب خطيرة بروايات مختلفة.

وحلّت الشابة التي عاشت تجربة مرعبة مع عصابة تستغل الوثائق الشخصية للأفراد دون علمهم، ضيفة على بودكاست عشت وشفت extra الذي يبث عبر كافة منصات الشروق الإلكترونية لتروي تفاصيلا غير متوقعة لتوريطها في غفلة منها.

يجدر الذكر أن حسابات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمل اسما أجنبيا، وصورة لسيدة آسياوية الملامح، تقول إنها إندونيسية، توفي زوجها وترك لها مبلغا ضخما من المال تريد التبرع به لمن يعمل على مشاريع خيرية، مع أخذ ثلثه فقط..

وميساء بعدما درست عامها الأول في الجامعة، وجدت نفسها طرفا في العصابة التي تقف خلفها هذه المرأة بعد اقتنائها شريحة هاتف من أحد المحلات بولاية البليدة، حيث تم استغلال نسخة بطاقة تعريفها لتبدأ رحلة معاناتها عبر محاكم الوطن.

وصدرت أحكاما بالسجن في حق ميساء، من ولايات عديدة بالجزائر بسبب كثرة عدد الضحايا الذين نُصب عليهم وخسروا مبالغ مالية كبيرة، وصلت حتى المليار سنيتم في رحلة الحصول على الطرد العجيب الذي يصل إلى مطار الجزائر.