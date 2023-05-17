بالفيديو.. طاهية نيجيرية تطبخ لمدة 100 ساعة دون توقف لتحقيق رقم عالمي

سجلت طاهية نيجيرية رقما قياسيا عالميا جديدا لأطول ساعات طهي بدون توقف، حيث طبخت لمدة 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي.

وبدأت هيلدا باتشي تطبخ منذ الأسبوع الماضي، بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي في غينيس البالغ 87 ساعة و45 دقيقة الذي سجله في 2019 الطاهي الهندي لاتا توندون.

وبحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش يوم الإثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، حيث قام المواطنون بتشجيعها لبلوغ 100 ساعة من الطبخ.

وغردت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطبخ، أضافت “نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولا قبل التأكيد رسميا على رقم قياسي”.

وقالت الطاهية النيجيرية إنها تريد إظهار مدى اجتهاد الشباب النيجيري، كما تريد دعم الشابات الأفريقيات اللائي يتم تهميشهن في المجتمع.

وبدأت باتشي في طهي العشرات من الأطباق النيجيرية، ولم يكن لديها سوى 5 دقائق من الراحة بين كل ساعة وساعة.

بعد أن تجاوزت هيلدا الرقم القياسي الحالي في الطبخ، غرد الرئيس محمد بخاري بأن يوم الاثنين كان يوما رائعً لنيجيريا.

أضاف بخاري: “إن دافع هيلدا وطموحها ومرونتها قد جلبت اهتماما كبيرا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري”، وفق موقع ” أي بي سي”.

يذكر أن هيلدا أثارت ضجة واسعة على مستوى البلاد؛ بعدما تمكنت من طهي أزيد من 100 طبق مختلف، منذ لحظة تشغيل موقد الطعام في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس الماضي.

وشاهد سياسيون ومشاهير، وكذلك حشد صاخب من الجماهير هيلدا أثناء الطبخ واستمروا في تشجيعها لبلوغ الهدف المنشود.