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جواهر

بالفيديو.. طبيب بريطاني يشرح أهمية تنظيف الأنف يوميا قبل النوم

جواهر الشروق
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بالفيديو.. طبيب بريطاني يشرح أهمية تنظيف الأنف يوميا قبل النوم

نبه طبيب بريطاني لخطوة حيوية مهمة لا ينبغي تخطيها في الروتين الليلي، وهي الحرص على تنظيف الأنف جيدا تماما كما الأسنان.

وبحسب ما نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية على لسان الدكتور سيباستيان لوماس، طبيب الأسنان المقيم في يوركشاير، فإن نظافة الجيوب الأنفية، تساعد على النوم الجيد ليلا، وإيقاف الشخير.

وقال الطبيب: “أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك. إذا كنت لا تستطيع التنفس من خلال أنفك فستتنفس من الفم وستشخر”.

وأظهر لوماس تقنية بسيطة لتنظيف الجيوب الأنفية المسدودة في مقطع فيديو على “تيك توك”، شوهد نحو 250 ألف مرة.

وتتضمن التقنية: الوقوف بشكل مستقيم، مع أخذ شهيق من الأنف وإخراجه وإبقاء الفم مغلقا. ثم الضغط على طرف الأنف مع هز الرأس من جانب إلى آخر. وبعدها يمكن تحرير الأنف وأخذ نفس عميق مع الزفير.

وفي وصف الفيديو، كتب لوماس: “حان الوقت لإضافة تنظيف الأنف إلى روتينك الليلي. أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك”.

@biological_dentist

It’s time to add nose clearing to your night time routine! I would argue that clearing your nose before bed is just as important as brushing your teeth 🪥 Here’s why… #biologicaldentist #health #sleep

♬ original sound – 🦷Dr Seb | Biological Dentist

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