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جواهر

بالفيديو.. طبيب ينقذ طفلة من موت محقق في محل تجاري!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. طبيب ينقذ طفلة من موت محقق في محل تجاري!
تويتر الدكتور
لقطة من فيديو الحادث

تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب كويتي تمكن من إنقاذ فتاة في إحدى المحلات التجارية بالأردن.

وبحسب ما أوردت مواقع إخبارية فقد أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة في محل تجاري بمحافظة إربد الواقعة شمال الأردن، مشهدا لإنقاذ طبيب حياة طفلة بعدما ابتلعت غطاء قارورة.

وقام الطبيب الكويتي يعقوب محمد العصيمي الذي أنهى متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر قائلا: “الحمدلله الذي سخرني لإنقاذ الطفله باللحظات الحرجة.. هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة”.

وأعلن من خلال ذات التغريدة تخرجه من الجامعة وحصوله على درجة البكالوريوس بتخصص “دكتور في الطب والجراحة” وأنه أصبح رسمياً د. يعقوب محمد صليبي العصيمي.

وكانت الفتاة قد ابتلعت “غطاء” قارورة مياه أثناء الشرب، وسارع العصيمي على الفور لإنقاذها باستخدام “مناورة هيمليك الشهيرة” ليتمكن من إخراجه وإنقاذ حياتها.

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