بالفيديو.. طرد أشهر بلوغر تونسية على الهواء مباشرة والسبب!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة طرد أشهر بلوغر تونسية على الهواء مباشرة.

وبحسب ما كشفت صحف تونسية فقد رفضت المذيعة أميمة العياري، مواصلة الحوار مع البلوغر مريم الدباغ، بعد مشادة كلامية بينهما في أحد برامج راديو “الديوان إف إم”.

واتهمت الدباغ المذيعة “باستبلاهها”، خلال الحوار في برنامج “O،star”، حيث اعترضت عن نوعية الأسئلة المطروحة عليها، ما أثار غضب المذيعة ودفعها للقول: “لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسا في الإعلام”.

وردت الدباغ: “لم آت هنا لكي أدرس”، ودفعت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى قطع الحوار من قبل المذيعة، طالبة الخروج للاستماع إلى الإعلانات.

واعتذرت المذيعة من المستمعين عما اعتبرته “التشنج المجاني” للمشهورة، مؤكدة أنها تجاوزت حدودها باستخدام “عبارات مستهجنة بقصد تحقيق الفرقعة الإعلامية”.

وقالت المذيعة: “للأسف لن أكمل الحوار معها، لقد رفضت ذلك وسنواصل الاستماع للموسيقى إلى حين نهاية توقيت البرنامج”.

وانتقد نشطاء أسلوب مشهورة السوشيال ميديا، وطريقة كلامها مع المذيعة، والاعتراض على أسئلة رأوها منطقية جدا، مؤكدين أنها أرادت إثارة الجدل وخطف الأنظار بطريقة غير مناسبة.

ولاحقا انتقدت البلوغر مريم الدباغ في مقطع مصور، المذيعة أميمة العياري، وقالت “أنا أعلم الدروس في كل شيْ” ردا على قول المذيعة لها في البرنامج: “لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسا في الإعلام”.

يذكر أن مريم الدباغ ممثلة تونسية، تبلغ من العمر 38 عاما، وعرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة.

درست في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا ثم توجهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني لكنّها خيرت فيما بعد تغيير تخصّصها ودراسة الموضة في إيطاليا.

عملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت، كما شاركت في مسلسل “الجاسوس”، ومسلسل “سبع صبايا”.