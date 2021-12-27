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بالفيديو.. طريقة احتفال مونيا بن فغول بعيد ميلادها تثير جدلا عبر الشبكات

نادية شريف
  • 156693
  • 59
بالفيديو.. طريقة احتفال مونيا بن فغول بعيد ميلادها تثير جدلا عبر الشبكات

أثارت طريقة احتفال الفنانة الجزائرية مونيا بن فغول بعيد ميلادها الثلاثين، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد الكثيرون تبذيرها للأموال في أمور تافهة في الوقت الذي لا يجد البعض ما يأكلون.  

ونشرت الفنانة صورة لها على هيئة الدمية الشهيرة باربي عبر حسابها على إنستغرام في إشارة إلى احتفالها بعيد ميلادها على شاكلتها.

وتداول نشطاء فيديو لعيد ميلاد بن فغول وهي ترتدي نفس ثوب باربي، وتقوم بحركاتها، ما حرك موجة من الانتقادات الساخرة.

وقال مغردون أن دور المؤثرين من المفروض الترويج للأمور الإيجابية كي يكونو قدوة، وليس التنافس على الرداءة.

“لو كان الوشم حلالا لما تركت مكانا في جسمي فارغا”.. مونيا بن فغول تثير الجدل

أثارت الفنانة الجزائرية مونيا بن فغول جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برأيها حول الوشم وتأكيدها بأنه لو كان حلالا لما تركت مكانا في جسمها فارغا.

وظهرت بن فغول في فيديو مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام، وهي سعيدة للغاية بفيلتر الوشم الذي قالت بأنه المفضل لديها.

وسألها المتابعون: “لو كان التاتواج حلال هل تضعينه؟” فأجابت: “أكيد لو كان حلالا لما تركت مكانا في جسمي دون وشم”.

عن الرسومات التي تفضل طبعها في جسمها، قالت بأنها تحب شكل “الخامسة” وتتمنى وشمها في ظهرها، بالإضافة لاسم أمها والكثير من تواريخ الميلاد، وغيرها.

واستنكر ناشطون تصريحات الفنانة، وقالوا بأنها لو كانت تميز بين الحلال والحرام لكان أول شيء تفعله هو ستر نفسها وارتداء الحجاب، والابتعاد عن أضواء الشهرة الزائفة.

في ذات السياق كانت هي قد صرحت في وقت سابق أن الدنيا غرتها كما غرت الكثيرات لذلك لم تفكر في ارتداء الحجاب.

الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تغريم الإمارات للفنانة الجزائرية مونيا بن فغول بمبلغ 3000 درهم أي ما يعادل 150 ألف دينار جزائري بسبب الكمامة.

ونشرت بن فغول فيديو ستوري عبر حسابها على إنستغرام تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت إنها في اليوم الثاني الذي وصلت فيه الإمارات كانت في “دبي مول” تمشي في أمان الله وكان الناس يحثونها على وضع الكمامة بشكل صحيح، لكن لأنّ أنفها صغير على حد وصفها تجد صعوبة في تثبيتها.

وأضافت بأن رجلا تقدم منها ووضع يده على كتفها فانزعجت، ثم أظهر لها هويته لتكتشف بأنه رجل أمن، طالبها بجواز سفرها ليحرر لها المخالفة، وبعد تهربها استسلمت وأعطته الجواز لتكتشف بأن عليها دفع غرامة قيمتها 150.000 دج.

في ذات السياق ظهرت مونيا والأميرة ريا في فيديو آخر يتحدثان عن المخالفة، حيث قالت ريا: “15 مليون بروصي” وأضافت بأنهم كانوا جميعا بدون كمامات وقاموا بوضعها لكن مونيا لأن أنفها قصير انكشف فجاء رجل الأمن وحرر لها مخالفة.

هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

وفي وقت سابق من شهر جوان، كانت بن فغول قد أثارت الجدل بتصريح نسب إليها مفاده أنها ترفض الزواج بشاب جزائري.

وخصت بن فغول هذا التصريح، بستوري عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت: “يعني غير في الدزاير ترقد وتنوض تسمع الجديد عليك انت أصلا ما سمعت بيه ما قلتوا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت الأربعاء بتصريح نسب لبن فغول جاء فيه: “زوجي لن يكون جزائري، أعرف أني حلم كل شاب جزائري لكن الله غالب القرار اتخذته ولا رجعة فيه”.

وانتقد ناشطون الفنانة بشكل لاذع وسحبوا أدراج الماضي ليذكروها بتصريحات سابقة أهانت فيها الرجل الجزائري ووصفته بالمكبوت.

وبالرغم من أنها قدمت اعتذارا رسميا من الجزائريين، بعدما أخذت تصريحاتها بشأن الرجال أبعادا خطيرة، وصلت إلى أعلى درجات التنمّر، إلا أن نشطاء لم ينسو لها ذلك.

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التعليقات
59
  • الهادي

    و الله أنا مشفق على أهلها المساكين !

    0
  • حمزة

    و الله أنا مقدرها غير على جال باباها فغولي

    0
  • استفسار،

    ماذا عن الحجاب. ام ان التعري حلال.

    3
  • مسلم

    و ماذا عن العري ؟

    3
  • bekhedda

    لا حدث

    10
  • elcoumi95

    يا ودي يا الجماعة هذي راه عندها😷 فراغ روحي و بعيدة على خالقها و👈 الدليل الوشم هي عارفة انه حرام و مع ذلك داخلتها هبال😜 غير على جان😏* البوز*و في كل مرة تخرج بخرجة تضر نفسها 😴من غير ما تشعر و تضن انها ان شخصيتها دات منفعة واهمية في المجتمع و هي غير تبهدل في 😯روحه,لذا يا الجماعة اطلبوا من ا🤲لله لها بالهداية و الثبات

    6
  • omar

    راكي عايشة في غفلة انا مانعرفكش بصح انت بحطبة مانمسكش

    5
  • عبد الرحمان الجزائري

    ابنتي الصغر يهبل و الانسان لا يعي ما يقول و يفعل و عندما يكبر يندم لما اقترفه من ذنوب ابنتي الصغر و الجمال يفناو و سنرحل من هذه الدنيا يا اما فائز يا اما خاسر فاتقي الله يا ابنتي في نفسك و الحمد لله ان قلبك طيب و ضميرك حي و قلتي لو كان حلال يعني انت احسن حال من كثير ممن غرقوا في الحرمات

    4
  • صويلح

    أحلام عصافير ، حتى لو كان الوشم حلال فهو تشويه وتوسيخ للجسم وتعريضه لشتى الأمراض الجلدية بما في ذلك السرطان ، الجسد أمانة في عنق صاحبه يعتني به ويقدم له الغذاء الصحي والنوم الكافي والدواء الشافي والرياضة الوافية.. اتقوا الله في أجسادكم فستسألون عنها يوم القيامة !

    33
  • Moh

    انما الاعمال بالنيات: كانها وشمت .

    2
  • Omar

    علاش تجيبو اخبار هذه النكرة

    7
  • كل شيء ممكن

    قعد غير تأكل بعضكم بعض ، وتعتقدون أنكم ضامنين الجنة أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.... كل من يعتقد ذلك هو منافق ... فتوى مصرية ترجع تحريم الوشم الدائم إلى عدة علل إذن تذخل في الله أعلم ، لكن أنثم تتوفر يكم محرمات مذكورة في قرآن غافلين عليها أكبرها لسانكم .

    -4
  • نوار

    الوشم الغربيات الضعيفات البنية ، اما المشرقيين فهن حشينات البنية و الوشم سيزيد من خشونتهن ، لهذا السبب امتنعت عنه ، ليس الا

    0
  • المتأمل

    النفاق سلوك ولد يوم ولدنا .. يقول ابن خلدون : اذا دخلت المغرب ( يقصد منطقة المغرب برمتها طبعا ) فوافق أو نافق أو غادر البلاد .

    5
  • محمد رضا

    لو كان أنفها كبير ما ذهبت الى هناك.

    30
  • blmd

    لو تم تغريمك في الجزائربي 10000دينار فقط ما بلك بي 15مليون لا جملتي ارض ولم تقعديها غير نتع بارانيا

    17
  • خليفة

    انفها ليس صغيرا بل هو انف عادي ،و بالتالي عوقبت بسبب استهتارها بقوانين البلد الذي تتجول فيه ،هي كبيرة في العمر و لكن صغيرة في العقل.

    49
  • وهران

    شكرا للشرطي الاماراتي .

    38
  • Algerien

    Pourquoi autant d'importance sur mounia elle est ni midecin ni scientifique une fille qui aime les polemique elle est polemiste comme eric zemour une polémiste elle ne sait pas parlé elle n'a rien dans la tête mounia stp un peu de niveau

    51
  • عمر

    ما تجيبوناس اخبار هذه النكرة

    47
  • حوحو الجزائر

    tiger : تقول : المشكل ليس في صغر أنفها، إنما في صغر عقلها.... لا تنسى ايضا أن كل من يتدخل في خصوصيات الناس عقله صغير هو أيضا بل صُغَيَر .

    13
  • الهادي

    (( إقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون )) [صدق الله العظيم]

    48
  • كمال من البيرين

    يطلق اسم "الخنشة" على المرأة التي أنفها قصير .....لذي يجب عليها الكذب حتى يطول أنفها .....أعتقد أن السبب الرئيسي في قصر أنفها هو ريوق الجزائريين على أنفها....مسخرة ...ناس تجيب الشهرة بالشهرة المضادة....ما عسانا أن نقول ربي يطول أنفها و أنوف المليار و نصف صيني اللي كيما هي.

    13
  • عابرة سبيل

    السؤال الذي يطرح نفسه كيف دخلت هذه المونيا وغيرها إلى الامارات ونحن عالقون فيها من سنتين لا أحد مسموح له بزيارة بلده، وكيف اللجنة العلمية سمحت بسفر الناس للسياحة في حين منعت الجزائريين من دخول بلدهم، الوضع يجب له وقفة ومساءلة للسلطات التي أمعنت في إذلال المغتربين وحرمانهم من دخول وطنهم.

    50
  • khélifa

    ????c'est qui cette mounia je ne connais pas

    47
  • tiger

    المشكل ليس في صغر أنفها، إنما في صغر عقلها.

    66
  • نوار

    اضن انها حرة في قرارها ، و ان ما قالته اثبتت صحته ، كون الرد و النرفزة على القرار او الراي يثبت صحة اقوالها انا اتكلم من مبداء علم النفس و التحقيقات القضائية اعتذرت لانها قالت شيء فيه الكثير من الحقائق ، و هنا في بريطانيا جزائريون امام العدالة بسبب التحرش المفرط و عدم قبول الرفض قرار العدالة ؛ مونية بريئة ، و لها الحق ان لا تتزوج جزائري كوني رايت جزائريون يعلون ان لا يتزوجوا عربية ، و يلهفون امام الفتاة الغربية الشقراء القبيحة و البدينة و العجوز

    -51
  • محمد

    لما اصبح أمثال هذه المرأة عندهم مكانة و اهتمام في المجتمع و يحصدون ملايين المشاهدات و اللايكات على الشبكة صار عندهم الرأي و الكلام ... في العصر الذهبي للمسلمين يعني القرون الثلاثة الأولى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه و سلم أمثال هذه المرأة يؤدبون و يعزرون و ينفون من قبل السلطات.

    59
  • زوبير

    الحدود مغلقة الا على الشعب البسيط حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياعصابة

    64
  • رابح

    هذا الشعب والله يستهل حكم دكتاتوري لا يخرج من المطار الا النساء مع أزواجهم او آبائهم او اخواتهم ويمنع الزواج من غيري جزاىري ويفرض على الجزائري ان يتزوج أربعة لكي لا تبور بناتنا

    45
  • Aymen baghdad

    مونيا بن فغول مواطنة ليبية لماذا يتحدث الجزائريون عنها ؟؟

    26
  • وحيد

    و الله رغم كل شيئ هي جميلة

    -32
  • Said

    انفها قصير ولسانها طويل

    25
  • لمين

    هذه المرأة لا تمثل إلا نفسها تقول ماتشاء وتفعل ماتشاء نحن لنا حريتنا وهي لها حريتها ....وانتهى

    13
  • imad

    متأكد أنو بعد المخالفة نيفها ولا يدخل تحت الكمامة عادي

    10
  • مواطن

    ماأروع وأحسن بلادنا وما أسوأ شعبنا.

    41
  • احمد

    الى الاخت :حقيقة قد تغضب لكنها حقيقة الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه وانت تقيسي على اقلية عممتيها على اغلبية بالمقابل اي شاب جزائري هامل في الصحاري والوديان والجبال باش يجيب لقمة العيش يقولك لن اتزوج وحدة يديها مكسرين وتتشرط على كل كبيرة وصغيرة وغير قادرة على تربية طفل

    45
  • ahmed

    السؤال الذي يبقى مطروح كيف لهته " الفنانة " ان تخرج من البلاد في ظل غلق الحدود من اجل الشوبينغ بينما هناك من هو في حالة حرجة ولم يستطع الخروج الإمارات العربية تدعم المؤثرين الفاشلين فقط، علاش العلماء تاعنا ميعاونوهمش ؟ حسبي الله ونعم الوكيل

    80
  • عبدو

    انت لن تتزوجي أصلا لا جزائري و لا اسرائيلي .

    60
  • حقيقة قد تغضب لكنها حقيقة

    وهل تريدون لها أن تتزوج بشباب الأونساج الفاشل والعاجز والخامل (الا القلة القليلة منهم لكي لا نعمم ) والذين ينامون الى ما بعد صلاة العصر وبعدها يتسكعون الى ما بعد منتصف الليل ليعودوا للنوم .... وهكذا هؤلاء الذين لا حرفة لهم الا النوم نهارا والتسكع ليلا . وأخيرا : بقاء الجزائرية عازبة أفضل من زواجها بأشباه الرجال وكم هم كثيرين والذين عنوانهم الرداءة على جميع المستويات .

    -44
  • حسبنا الله ونعم الوكيل

    شعب مريض وموسوس ..ونسي بان ارض الله واسعة ...الله اعطاها الحرية لتختار زوجها ..وقد يكون جزائري بعقلية اخرى يعيش في امريكا او اوربا ..واش دير بحماعة لونساج و السلفية

    -62
  • عبدو عبدالقادر

    خليها تصدي

    56
  • سليم

    نقاش عقيم وتافه...وهذا أقل ما يقال فيه...

    63
  • Gizmo

    مخدومة باش تلفتي الانتباه بعد ما سبيتي شعب كامل واحد ماسامع بيك

    70
  • محمد وحيد

    حلم كل شاب جزائري هو الهجرة و ليس الزواج .

    65
  • سفيان

    انا كرجل جزائري لاأبه البتة في كلا من تصريحها ولا في شخصها كل ميهمني كيف سيكون يوم غد هل سترتفع درجة الحرارة هل سيكون العمل مضني ام يوم عادي كباقي الايام حتى فكرة الزواج الغيت لتتصدر فكرة جمع الاموال والسفر خارج هذا البلد من هذة المنصة انا رجل جزائري ولستي بحلمي ولا حتى اضغان احلامي عيشي وربي الريش في بلاد الميكي

    50
  • سهيل

    يا حسراه عليك يا الدنيا ... الشباب الجزائري حلمه ان يتزوج بهاته المغرورة بجسمها الذي لن ينظر احد اليه بعد بضع سنوات لان السوق سوف ينتعش بوجوه جديدة كما هو الحال بالنسبة لصناعة الافلام الاباحية حيث لا تلبث فنانات الاغواء ان يعتزلن المهنة بعد سن الثلاثين لان الوجوه الجديدة ستغرق السوق باليد العاملة ** المؤهلة لتلبية احتياجات ورغبات الرجل ..لذلك في الغرب يسمون هذه التجارة ب: the industry of pleasuring the men

    55
  • خليفة

    لا زين لا عقلية ، و شكون اللي يتزوج وحدة لسانها طويل و عقلها صغير ، هذه المراة كبيرة في العمر و صغيرة في العقل و بها الناس ما تقبل.

    98
  • من بلادي

    تمر النساء في شوارع أروبا وبالالاف وتتسوق وتمتطي وسائل النقل وتتجول وتدخل السينما ومدرجات الملاعب والمحلات التجارية ... ولا أحد يتلفت اليهن ولا أحد يتحرش بهن بينما في الجزائر وفي شوارعنا وحافلاتنا وووووو كلما ظهرت امرأة ومهما يكن شكلها ولونها وزيها ووزنها وسنها ..................... الا والجميع يعلن حالة الطوارئ .

    -47
  • ب. محمد

    {تُنكح المرأة لأربع: أي تتزوّج. 1) لمالها. والمال يزول وهي تتعالى عليك به. 2) لجمالها. والجمال يزوب وكلّ ما على التراب تراب. 3)لحسبها. والحسب يتركها تتفاخر به عليك. 4 لدينها. والدّين باقٍ لك ولها وللأولاد: (...قوا أنفسكم وأهليكم نارا....). فاظفر بذات الدّين تربت يداك}. أي رببحتَ وفزتَ. صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

    103
  • حقيقة مرة

    اذا كان رجال في العقد السادس وأكثر وهم يتحرشون ببنات في سن حفيداتهم لا تتجاوز أعمارهن 13 سنة أثناء مغادراتهن المدارس وبالضبط المتوسطات نحو بيوتهن ليسوا مكبوتين فمن هم المكبوتين ؟؟؟

    -23
  • علي

    انت حلم كل جزائري هههه يعطوني معاك المهر والسكنى والسيارة وما نقبلك تكوني مرتي

    64
  • Zinadine

    مستحيل تقدر تعرف شكون المرأة لي زينة ولي مزعوقة كامل لابسين كيلو ماكياج او بوطوكس!

    60
  • لوز رمان باكور سفرجل تفاح توت الليمون

    هي حرة - حتى وإن كانت فعلا صرحت بذلك فهي حرة - أما العبيد ه من يهاجمون الاحرار و بإستمرار كأنها طقوسهم - ربما يجدون في ذلك متعة الذل السادية - كأنهم يقولون للأحرار أنا هنا ضع قدميك على وجهي - العبيد يحبون الاحرار لكنهم مضطرين على لعب دور الكراهية - الحر اصبح نادر في أيامنا هذه - كلاعب كرة القدم يدخل ارضية الملعب لوحده بينما مدرجات الملعب تملئها الجماهير - ستكون عيونهم عليه في وقت واحد وبالضبط عند قدميه

    -36
  • برهوش المبرهش ههه

    شكون البهلول الي راهو نادب عليك ... ههههه

    59
  • من هناك

    هي حرة أن ترفض أو تقبل بمن تشاء .

    -17
  • بلاد النفاق

    وأين المشكل اذا رفضت الزواج من شاب جزائري ؟ اليست تلك حرية فردية بل حق لا نقاش فيه ؟ وما دخل الجزائريين في اختيار أي جزائرية لزوجها وأي جزائري لزوجته ؟؟؟

    -20
  • علي

    ‏من ‏قال لك انه حلم كل جزائري أن يتزوجك أنا لا أحلم أن تزوجك

    71
  • عاشق الجزائريين

    هههههههه نستعرف بيكم ولاد بلادي الشعب لا يريد الزواج بمونيا اتمنى من الدولة أن تدخل على الخط و تمنع العرس الآن كل شيء أصبح بيد الدولة 😀

    56

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