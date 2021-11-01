-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلاني للشروق: هذه هي الأسباب الحقيقية لوقف ضخ الغاز نحو المغرب
جواهر

بالفيديو.. طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها! 

جواهر الشروق
  • 1012
  • 0
بالفيديو.. طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها! 

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالوا بأن طفلة أحرجته أمام الملأ.

ويظهر في الفيديو، طفلة تزاحم أردوغان، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

وكانت الطفلة تحاول قص شريط الافتتاح قبل أردوغان في موقف وصف بالطريف والمحرج، في حين نبهها هو بعدم الاستعجال، ولكنها لم تستجب فاضطر القائمون على الفعالية إلى رفع الشريط فوق مستوى يدها.

مقالات ذات صلة
طبيب روسي يحذّر من 3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم 

طبيب روسي يحذّر من 3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم 

هل تناول الفاكهة على معدة فارغة يشفي من السرطان؟

هل تناول الفاكهة على معدة فارغة يشفي من السرطان؟

5 مراحل نفسية تتعرض لها المصابة بسرطان الثدي

5 مراحل نفسية تتعرض لها المصابة بسرطان الثدي

باحثة جزائرية تحقق اكتشافات في مرض الربو بالولايات المتحدة

باحثة جزائرية تحقق اكتشافات في مرض الربو بالولايات المتحدة

جمعية السرطان الكندية تحذّر من أضرار الأدوية الهرمونية على النساء

جمعية السرطان الكندية تحذّر من أضرار الأدوية الهرمونية على النساء

آخر الإحصائيات.. قتل 45 امرأة منذ بداية العام 2021

آخر الإحصائيات.. قتل 45 امرأة منذ بداية العام 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد