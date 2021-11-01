بالفيديو.. طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها! 

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالوا بأن طفلة أحرجته أمام الملأ.

ويظهر في الفيديو، طفلة تزاحم أردوغان، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

وكانت الطفلة تحاول قص شريط الافتتاح قبل أردوغان في موقف وصف بالطريف والمحرج، في حين نبهها هو بعدم الاستعجال، ولكنها لم تستجب فاضطر القائمون على الفعالية إلى رفع الشريط فوق مستوى يدها.